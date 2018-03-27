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Afrin'dan son dakika şehit haberi geldi

Afrin'dan son dakika şehit haberi geldi

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması. TSK yazılı açıklama yaparak Zeyin Dalı harekatı'nda EYP patlamasında iki askerin şehit olduğunu duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 08:21 - Güncelleme: 27-03-2018 08:21

Afrin'de iki asker şehit oldu. TSK'dan yapılan acıklamada "Zeyin Dalı harekatı'nda EYP patlamasında iki asker şehit oldu" denildi. Afrin'de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki askerin şehit olduğu belirtiliyor. Öte yandan TSK K. Irak'a yapılan harekatta 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SIRASINDA PATLAMA Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde dün yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu bildirildi.  

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 

KANDİL'DE 41 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatında 41 teröristin etkisiz hale getirildiğinin belirlendiği açıklandı. 

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde, birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart'ta düzenlenen hava harekatı neticesinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kemal 27 Mart 2018 08:58 Hani temizlenmişti.

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