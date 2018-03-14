Afrin zaferinin görünmeyen kahramanı

Afrin'de 54. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Teröristlere ağır darbe indirilirken şehir merkezi TSK ve ÖSO tarafından kuşatıldı. Gelinen noktada MİT'in katkısı çok büyük. Bu ayrıntıyı Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet bugünkü köşe yazısında paylaştı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin AK Partili bir grup milletvekili ile yaptığı görüşmede “MİT’e müteşekkiriz” ifadesini kullandığını hatırlatan yazar, MİT'in Afrin'deki rolüne ilişkin detaylar aktardı.

KOORDİNATLARI VERİYOR: "İstihbarat teşkilatı, Afrin Harekâtının görünmeyen kahramanı. Neden derseniz, 54 gündür yapılmakta olan hava ve kara operasyonlarında hedef koordinatların büyük bölümünü MİT veriyor. PKK/YPG militanlarının mevzilendiği bölgeler, cephanelikler, sığınaklar insani ve elektronik istihbaratla tespit edilip lazerle işaretlendikten sonra hava ve kara unsurları tarafından vuruluyor.

TSK VE MİT UYUMU: Savunma Bakanı’nın “Müteşekkiriz” ifadesine sivil siyasetin etkili bir isminin dile getirdiği “İstihbarat birimi Suriye dosyasına hâkim durumda” sözlerini de ekleyince mevzu daha iyi anlaşılıyor. Ayrıca, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan arasındaki ‘uyumlu çalışmanın’ TSK ve MİT arasında ‘etkili bir paslaşmaya’ imkân sağladığını söyleyebiliriz.

ÖSO'YU KOORDİNE EDİYOR: MİT’in Zeytin Dalı Harekâtına ikinci bir katkısı daha var. Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte cephede savaşan Özgür Suriye Ordusu’nun yönetim ve koordinasyonuna destek vermek. Kolay iş değil.

Birkaç yıl önce ABD ile ortak yürütülen “eğit/donat programının” sadece 60 kişilik bir ÖSO gücü oluşturabildiği, bunların da Suriye’ye geçtikten sonra DEAŞ tarafından tutuklandığı ‘komedi filminden’ sonra, Türkiye’nin kendi başına binlerce savaşçıya sahip yeni bir ÖSO gücü oluşturmasından söz ediyoruz.

İçeride anamuhalefet partisinin, üstelik Afrin Harekâtının başladığı hassas günlerde ‘çapulcular’ diyerek aşağıladığı bu grupların moral motivasyonunu yönetmek kolay olmamıştır herhalde.

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