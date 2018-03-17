Afrin son durum TSK'dan yeni açıklama

Afrin'de son dakika gelişmesi. TSK yen açıklama yaparak Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3567'ye yükseldiğini duyurdu. TSK tarafından vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri de paylaşıldı.

MABADLI İLE AFRİN BAĞLANTISI KESİLDİ

Saat 11.53 itibariyle dört köy daha teröristlerden temizlendiği haberi geldi. Afrin ile Mabadlı arasınaki karayolu bağlantısı kesildi.

3567 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu.

YPG'NİN HASTANE YALANI

Öte yandan TSK, Afrin’de hastane bombalandığı iddialarını da yalanladı. Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı bildirildi. TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin Hastanesi'nin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri paylaşıldı.

TSK YPG'NİN "VURULDU" DEDİĞİ O HASTANENİN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

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TERÖRİSTLERİN ARAÇLARI YAKMA ANI

Afrin kent merkezinde sivillerin çıkışını engellemek için araçları yakan teröristlerin görüntüleri, TSK tarafından paylaşıldı.