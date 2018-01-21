Afrin operasyonunda ÖSO ilk şehidini verdi

Türkiye'nin Suriye'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda Özgür Suriye Ordusu ilk şehidini verdi.
ÖSO'ya yakın bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda Süleyman Hacı'nın PYD'ye karşı savaşırken şehit düştüğü belirtildi.
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