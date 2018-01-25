Afrin operasyonunda dikkat çeken detay! Abdullah Ağar açıkladı!

Güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, Afrin'deki operasyonla ilgili "Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı, harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur" dedi. Ağar, "Ortaya konan başarı muazzamdır" diye konuştu.



Zeytin Dalı harekatının 6. gününde operasyondaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, şöyle yazdı:

TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY YOK: Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur. Hem de sıfır zayiatla! Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 kıyıbaşı yoktur. Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır."

'YÜKSEK RİSKLERE DAYALI BİR HAREKAT BİÇİMİDİR'

"YPG/PKK ise hiçbir karşı etki gösteremediği bu en hassas anda ve sonrasında psikolojik söylevlerle yetinmek zorunda kalmıştır. Hv. K.K.’lığımıza bağlı F-16 ve F-4 2020’lerin ve ateş destek vasıtalarımızın muazzam ateş baskısı-örtüsü ve neden olduğu şok etkisiyle icra edilen harekatın kıyıbaşı oluşturma safhası, sıfır zayiat ve büyük bir maharetle tamamlanmasının ardından, harekatın diğer safhalarına geçilmiştir."

EN YÜKSEK ZAİYAT KIYIBAŞI HAREKATLARININ

"Kıyıbaşı oluşturma: Hiç ayak basmadığınız topraklara adım atmak, öngördüğünüz, ama tanımadığınız-tanımlayamadığınız-canınızı ortaya koyarak yaptığınız cebri keşiflerle deşifre ettiğiniz yüksek risklere dayalı bir harekat biçimidir. Harp tarihinin en yüksek zayiat ve zaiyat oranları kıyıbaşı harekatlarında kayıtlıdır."

"Afrin karasalında ise;

1- Bubi-tuzak, EYP/GYP/Mayın ve patlayıcılarla, engel kuşaklarıyla ve ateş baskısıyla karşı karşıya kalmaktır.

2- PKK’nın eline verilen ve kendisinin en az 6 farklı tedarik kaynağından elde ettiği başta güdümlü uçaksavar ve tanksavar füzeleri olmak üzere konvansiyonel ve sofistike silah ve mühimmat yükü ile karşı karşıya kalmaktır.

3- Hendekler, tüneller, beton koruganlar, mazgallar, menfezler, barbakanlar.

4- Arazide mekanik engeller ve engel kuşakları kuruludur."

'MEHMETÇİK'LERİN MORAL VE MOTİVASYONLARI SON DERECE YÜKSEK'

İşte bütün bunlara karşı yapılan en hassas harekatta sıfır zayiat verilmiştir. YPG/PKK bu harekatta hiçbir varlık gösterememiştir. Yaşadığı şoku atmaya çalışarak tutunmaya çalışmakta, derinlikte ve dağlarda yaptığı kademeleri-tahkimatları ve direnek noktalarını kullanmaktadır."

"Sahada harekata katılan Mehmetçik’lerin moral ve motivasyonları son derece yüksek. Harekat planlandığı gibi devam ediyor. PKK ise, dünü sürekli 'sivil ölümü' yalanlarını söyleyerek geçirdi. Dış Kamuoyu desteğini artırmaya yönelik girişimlere öncelik verdiler. Dün yine, saflarında Avrupalı-ABD’li ‘sözde’ yabancı savaşçı olduğunu çok işlemeye çalıştılar. Bölgenin önceden huzur ve barış bölgesi olduğunu söylüyor ve söyletiyorlar. Oysa geçtiğimiz yıl sadece Afrin bölgesinde 700’den fazla taciz ve saldırı gerçekleştirdiler."

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