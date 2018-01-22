Afrin harekatı son dakika... PYD ağır kayıp veriyor

AFRİN'den son dakika... Türkiye'nin Suriye'deki PKK/PYD unsurlarının temizlenmesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü güne girildi. TSK, operasyon kapsamında 153 hedefin ateş altına alındığını duyururken dün akşam saatlerinde Kilis'e atılan roketlerin ardından Azez ve çevresi bombardımana tutuldu. Bu arada ÖSO'nun PKK/PYD'nin elindeki 9 köyü terör unsurlarından tamamen temizlediği kaydedildi.

TSK'nın hafta sonu başlattığı Zeytin Dalı Haraketı'nda üçüncü güne girildi. Cumartesi akşamı başlayan hava harekatı sonrası Başbakan Binali Yıldırım, kara unsurlarının dün sabah saat 11:05'te sınırı geçerek Suriye'deki terör noktalarına ilerlediğini açıkladı.

SİYASETİN GÜNDEMİNDE AFRİN VARDI

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da AK Parti İl Kongresi öncesi Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili konuştu. Erdoğan, bölgenin terör unsurlarından temizleneceğini ve Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin vatanlarına döneceğini söyledi. Erdoğan, operasyonun hedefine ulaşana kadar süreceğini açıklayarak, operasyona ilişkin yurt genelindeki gösterilere müdahale edileceğini söyleyerek isim vermeden HDP'yi uyardı.

- Başbakan Binali Yıldırım, operasyonla ilgili bilgi vermek için dün aralarında İnternethaber.com'un da yer aldığı basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Başbakan Yıldırım, cumartesi gecesi başlayan hava harekatının ardından kara birliklerinin sabah saatlerinde sınırı geçerek harekata başladığını duyurdu.

- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün öğleden sonra yabancı basın mensuplarıyla İstanbul'da bir araya gelerek, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili bilgi verdi. Bozdağ, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, hedefin bölgedeki terör unsurları olduğunu açıkladı.

- MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcıhamam'daki toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bahçeli, Afrin operasyonuna destek vererek hükümetin arkasında olduklarını kaydetti. Bahçeli, Kerkük sözlerini tekrarladı gerekirse binlerce gönüllüyle Afrin'e gideceklerini söyledi. Bahçeli'nin bu açıklamasının ardından Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi arayarak teşekkür etti.

- CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, askeri harekatla ilgili destek mesajı verdi. Tezcan, Bahçeli'nin partisine yönelik eleştirilere de cevap vererek "Şanlı ordumuzun başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın en kısa sürede hedefine ulaşıp, Mehmetçiğimizin burnu kanamadan ülkemize dönmesi en büyük arzumuzdur" diye konuştu.

- Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, dün öğleden sonra Hatay'a giderek karargahta Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili komuta kademesinden bilgi aldı. Akar'ın ziyarete ilişkin görüntüleri akşam saatlerinde TSK'nın resmi twitter adresinden paylaşıldı.

Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

OPERASYONDA NELER YAŞANDI?

- Cumartesi başlayan hava harekatı sonrası kara unsurları saat 11.05'ten itibaren sınırı geçerek Suriye'deki PKK/PYD hedeflerine yöneldi.

- TSK, Afrin bölgesine kuzey, kuzeybatı ve batı yönleri olmak üzere üç koldan giriş yaptı. Operasyonun ikinci gününde kayda değer bir direnişle karşılaşılmazken PKK/PYD'nin kontrolündeki 11 nokta ÖSO'nun denetimine geçti.

- Özgür Suriye Ordusu'na ait askeri unsurların başı çektiği operasyonda 9 köyün terör unsurlarından tamamen temizlendiği açıklandı. ÖSO'ya yakın hesaplardan, köylere giriş görüntüleri ve örgüte ait fotoğraf ve flamaların yakıldığı görüntülerine yer verildi. Bu arada ÖSO, yürütülen operasyonda bir şehit verdiklerini duyurdu.

- TSK, Suriye'deki 153 terör hedefinin ateş altına alındığını duyurarak bölgedeki PKK/PYD hedeflerine ilişkin görüntüleri paylaştı. TSK'nın paylaştığı görüntülerde, savaş uçaklarının teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anları yer aldı.

- Azez'de bulunan ÖSO'ya bağlı askeri birlikler Afrin'e doğru harekete geçmeye hazırlandıkları açıklandı. AA'nın bölgeden bildirdiğine göre askeri hareketlilik gün boyu devam ederken, bazı askeri unsurlar Afrin'in doğusuna doğru harekete geçti.

KİLİS'E ATILAN ROKET SONRASI BOMBARDIMAN

Afrin tarafından Kilis'e atılan roketlerin ardından Azez ve çevresinde bulunan YPG mevzileri, TSK tarafından fırtına obüsleri ile yoğun şekilde vuruluyor. Hassa sınırından ÇNRA'larla atış yapıldı. Yapılan açıklamada, Kilis'e yapılan ateş sonrası, bölgedeki terör unsurlarının tamamının imha edildiği duyuruldu.

Güvenik Konseyi'nden flaş Afrin kararı

Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında

TSK TANKLARI ÖSO GÜÇLERİNE DESTEK VERİYOR

Askeri kaynaklar, TSK tanklarının ÖSO güçlerine destek verdiğini belirtti.

Örgüt üyelerinin köy ve kasabalalara çekildiği ifade edildi. Kırsalda çok direnişle karşılaşılmadığı kaydediliyor.

"SİVİLLER KALKAN OLMAYA ZORLANIYOR"

Askeri kaynaklar, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdüğünü belirtti. Kaynaklara göre ana hedeflerden biri de DAEŞ'in temizlenmesi. Sivillerin kalkan olmaya zorlandığı da belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Suriye'ye komşu ülkelere bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Harekat kapsamında çeşitli birliklerden Kilis'e tank ve zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı devam ediyor.

Kilis-İslahiye-Hatay hudut hattı istikametine yönlendirilen ve çoğunluğu tanklardan oluşan askeri araçlar, sınırda belirlenen bölgelere konuşlandırıldı. Tankların namluları ise Suriye'ye çevrildi.

Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

AFRİN NEDEN ÖNEMLİ?

Afrin, Esad rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.