Afrikalı düzensiz göçmenler İzmir'de yakalandı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen olayda sahil güvenlik helikopteriyle devriye sırasında Sığacık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekiplerince durdurulan botta çok sayıda Afrika vatandaşının olduğu ortaya çıktı.

İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler

23'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7'si Senegal ve 6'sı Filistin uyruklu, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.