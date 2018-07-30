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Adnan Oktar'ın 'kız getirme imamı'nın sevgilisi spiker ve sunucular kim?

Adnan Oktar'ın 'kız getirme imamı'nın sevgilisi spiker ve sunucular kim?

ADNAN Oktar suç örgütü soruşturmasında yeni iğrençlikler ortaya çıkmaya devam ediyor. Oktar'ın 'kız getirme imamı'nın Bora Yıldız olduğu, ve Oktar'ın ekranda görüp 'bunu bana getirin' dediği bazı spiker ve sunucularla sevgili olduğu idda edildi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 09:21 - Güncelleme: 30-07-2018 09:52

ADNAN Hoca olarak bilinen Adnan Oktar örgütünde ‘kız getirme imamı’ olan Bora Yıldız’ın, kandırmayı başaramadığı kızlar için Oktar’ı arayıp taktik aldığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın ekranda görüp beğendiği bazı spiker ve sunucular için "Bora bunu bana getirsin" dediğini belirterek, "Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu" iddiasında bulundu.

Sabah'ın haberine göre, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, örgütün 'kız getirme imamı' Bora Yıldız'ın, genç kızların nasıl tuzağa düşürüleceği konusunda Oktar'dan talimat aldığını söyledi. Müşteki ifadesinde şunları anlattı:

'OKTAR KIZLARIN NASIL KANDIRILACAĞININ TALİMATINI VERİR'

- Adnan Oktar sürekli olarak kızların nasıl kandırılacağı ile ilgili talimatlar verir. Mesela örgütün kız getirme imamı olan Bora Yıldız, bizim yanımıza gelip dahili telefondan Adnan Oktar'ı arayarak bir türlü ikna edemediği' bir kız ile ilgili akıl danışır. Adnan Oktar da bu kızın nasıl tavlanacağı ile ilgili talimatlar verir.

- 'SENİ REKLAMCI YILDIZI YAPACAĞIZ' TEZGÂHI

Örgüte kız getirme konusunda Bora Yıldız, Dolunay Tezin ile beraber hareket eder. İkisi AVM'lerde dolaşır, gördükleri güzel kızların yanına ilk olarak Dolunay Tezin gider ve kıza çok güzel olduğunu, kendilerinin de reklam şirketi olduğunu eğer istemesi halinde kendisini reklam şirketinin patronu ile tanıştırabileceğini söyler ve kızın cep telefonunu alır.

- Dolunay Tezin kızla azışarak arkadaş olur ve güvenini kazanır. Daha sonra kızı Bora Yıldız'ın ofisine getirir ve Yıldız'ı reklam şirketinin patronu olarak tanıtır. Bora Yıldız burada kızla tanışır ve kısa sürede sevgili olur.

ADNAN OKTAR'A SUNULMAYA HAZIR HALE GETİRİLİR...

- Daha sonra örgüte kız getirme konusunda beraber hareket ettiği örgüt üyeleri Ender Daban ve Kartal Göktan ile tanıştırır. Kız örgütte 50-60 kişiyle birlikte olur ve örgütün kölesi haline gelir. Psikolojik ve fiziksel olarak çöküntüye uğrayan kız artık Adnan Oktar'a sunulmaya hazır hale getirilmiştir.

TV'DE BEĞENİP 'GETİRİN' DERDİ O DA SEVGİLİ OLURDU...

- Örgüte kız getirme konusunda Oktar'ın tam istediği tarz kızları getiren kişi Bora Yıldız'dır. Adnan Oktar televizyonda güzel sunucu ve spikerleri gördüğünde hemen "Bora bu kızı bana getirsin" derdi. Hatta bu şekilde Bora Yıldız birkaç sunucu ve spikerle sevgili de oldu."

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