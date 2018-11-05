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Adnan Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi itiraf etti!

Adnan Oktar'ın finans sorumlusu her şeyi itiraf etti!

Adnan Oktar yapılanmasında itirafçı olan örgütün finans sorumlusu, Dubai ve Hong Kong’a uzanan milyonlarca dolarlık soygunu gözler önüne serdi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 08:58 - Güncelleme: 05-11-2018 08:58

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ö.M. örgütün mali yapısına ve nasıl dolandırıcılık yapıldığına ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. İtiraflar, Türkiye’den Dubai ve Hong Kong’a uzanan bir dolandırıcılık ağını ortaya koydu.

İşte o ifade: Netmark şirketi üzerinden örgüt mensuplarının ailelerine kâr vereceğiz vaadiyle ev ve arsalarının alınarak bir iki ay kâr payı verildikten sonra bu ailelerin evlerini kredi ve satış yoluyla örgüte aktarıp aileleri dolandırdılar. Bu şekilde örgüte 25-30 milyon liralık gelir sağlanmıştır.

40 MİLYON TL GELİR

2006-2017 yılları arasında toplamda 11 şirket 32 kişilik ortaklık ve farklı şirket kurulumlarıyla alakalı yurtiçi ve yurtdışı bizzat resmi olarak dâhil olduğum ve dışarıdan yürüttüğüm, toplamda ortalama 30 milyonluk TL’lik dolandırıcılık olayını organize edip elde ettiğim tüm geliri Oktar’ın emriyle nakit olarak aktardım. Bazı bankalardan batık krediler çekerek gelir elde ettik. Gümrüğe getirdiğim dört konteyner kumaşı, gümrük açıkları olan, konşimentosu olmayan mal çekimiyle Çin’deki tekstil ve lojistik firmasını 2 milyon dolar dolandırarak offshore üzerinden düşük fatura yöntemiyle devleti vergi zararına da uğratarak 2,2 milyon dolar dolandırıcılık yaptık.

KUZEY IRAK’TAN 5 MiLYON TL

Kuzey Irak Erbil’de Marin Lolijstik adı altında Yasemin Mert üzerine kurduğum şirketle lojistik, dış ticaret faaliyetleri yaptım. Şirketi güvenilir hale getirip ticaret yaptığım şirketleri Adnan Oktar’ın emriyle belirli bir zaman içinde toplamda 5 milyon TL dolandırdık.

ŞİRKETLERİ BOŞALTMIŞLAR

Oktar’ın emriyle Dubai’de faaliyet gösteren Pegasus İnşaat Dubai şirketi kuruldu. Orada serbest bölgede kapı üretim firması olarak faaliyet gösteriyordu. Oktar, Dubai’deki firmanın batırılması ve serbest bölgedeki makinaları kaçırılıp Türkiye’ye getirilmesi ve burada satılıp parasının örgüte aktarılması talimatını verdi. Sonra Dubai’de bulunan şirketin içini boşaltarak elde edilen geliri Hong Kong’daki şirkete aktardık. Hong Kong’dan 500 bin dolarlık geliri taşıdık.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 05 Kasım 2018 09:19 maşallah maşallah adnan hoca hoca dedigin böyle olur

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