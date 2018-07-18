Adnan Oktar'ın evinin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz’da yaptığı operasyon kapsamında gözaltına alınan Adnan Oktar'ın bugün evinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yayınlanan görüntülerde villanın bahçesindeki lüks araçlar ve villadaki geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.

Adliyeye sevk edildiler! İşte Adnan Oktar'ın cevap veremediği soru

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ: Öte yandan Oktar ve kedicikler olarak bilinen müridleri, bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Oktar'ın sağlık kontrolünün ardından ayrı bir polis aracına bindirilerek götürülmesi ise  dikkat çekti. 

30 SORU SORULDU: Polis ekipleri çete lideri olmakla suçlanan Adnan Oktar'ın sorgusunu en sona bırakmayı planlıyordu. Ancak OHAL'in yarın kaldırılacak olması, dolayısıyla soruşturma kapsamındaki gözaltı süresinin düşme ihtimaline karşı ifade alma aşamasına geçildi. Adnan Oktar'a ilk etapta yaklaşık 30 soru soruldu. Oktar, çocuğa yönelik cinsel istismar askeri casusluk, hayali ihracat gibi suçlamaları reddetti, Türkiye'ye hakaretleriyle tanınan İsrailli bir milletvekiliyle 20'yi aşkın görüşme yaptığı hatırlatılınca ise susma hakkını kullandı.

187 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın 235 şüpheliden şu ana kadar 105'i kadın 187'si gözaltına alındı. Diğer 48 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Güncel 18 Temmuz 2018 13:47
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