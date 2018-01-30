Adnan Oktar'ın basıldığı Tuğçe Doras kimdir

Adnan Oktar şimdi de gündeme damga vuran işler yapıyor ama bunlar yeni değil. Bir zamanlar yine aynı şekilde olay yaratan şeyler yapıyordu. Adnan Oktar, o dönemin yine en skandal işlerinden birine imza atmıştı. Gözde modeller Tuğçe Doras ve Seçkin Piriler ile Silivri'de uygunsuz bir biçimde yakalanmıştı. Seçkin Piriler hala ortalarda ama Tuğçe Doras ortalardan kayboldu. Peki şimdilerde neler yapıyor dersiniz. İşte Tuğçe Doras'ın son hali.

TUĞÇE DORAS KİMDİR? Evcilik Oyunu ile tanıdığımız ve Hakan Ka ile güzel bir uyum içerisinde en ideal çift olmak için yarışan Tuğçe Doras 1981 Doğumlu… Tuğçe Doras Doktorlar, Kollama, Tek Türkiye, Kız Babası, Hababam Sınıfı Askerde, Hayat Bilgisi gibi yapımlarda rol aldı.

Adnan Oktar'la Silivri'deki çiftliğinde tanışan ve o sıralarda 19 yaşında olan Tuğçe, polise verdiği ifadesinde tarikatın içyüzünü anlatmış ancak mahkeme aşamasında ifadesinden vazgeçerek şikayetçi olmamıştı. Doras o dönemden sonra televizyonda birkaç dizide oynadı. Sonra ise tamamen kayboldu.

Doras şimdi ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2014 yılında evlenen Doras, çocuk sahibi de oldu. Artık o dünyalar tatlısı bir kız çocuğunun annesi.

İŞTE TUĞÇE DORAS'IN SON HALİ;