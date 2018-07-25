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Adnan Oktar ve müridleri dağıtıldı! Çünkü...

Adnan Oktar ve müridleri dağıtıldı! Çünkü...

ADNAN Oktar soruşturması kapsamında tutuklanan 169 kişi değişik cezaevlerine dağıtıldı. Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ Cezaevi'nde tutulurken, erkek şüphelilerden 61'nin Metris, kadın şüphelilerden 10'u Gebze, 20'si Bandırma ve 15'i de Bakırköy cezaevlerine konuldu

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Eklenme Tarihi: 25-07-2018 14:36 - Güncelleme: 25-07-2018 14:36

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Adnan Hoca ve kedicikleri Edirne, Tekirdağ, Metris, Gebze, Bandırma ve Bakırköy cezaevlerine dağıtıldı.

Toplam tutuklu sayısının bugüne kadar 169 olarak belirlendiği Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi. Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmalarından sonra da yine örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.

KİM NEREDE KALIYOR?.. Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ Cezaevi'nde tutulurken, erkek şüphelilerden 61'nin Metris Cezaevi'nde, "kedicikler" olarak anılan kadın şüphelilerden 10'u Gebze, 20'si Bandırma ve 15'nin de Bakırköy cezaevlerinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

DİĞERLERİ BAŞKA CEZAEVLERİNE... Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda öncelikle buna önem verildiği de ifade ediliyor. 

REKTÖR SEKRETERİ DE TUTUKLANDI... Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında özel bir üniversitenin rektör sekreterinin de bulunduğu vurgulanırken, savcılıkça, örgütün buna benzer bazı üyeleri aracılığıyla, özellikle üniversite gençliğine ulaşma stratejisi güttüğü değerlendiriliyor. 

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KİMDİR ?
Adnan Oktar
ADNAN OKTAR KİMDİR?

Kedicikleri ile bilinen Adnan Oktay kimdir aslen nerelidir? 1956 yılında Ankara'da doğdu ve lise eğitiminin sonuna kadar orada yaşadı. İslam ahlakına olan bağlılığı lise yılları boyunca çok güçlendi. Bu dönemde büyük

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