Adnan Oktar ve müridleri dağıtıldı! Çünkü...

ADNAN Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Adnan Hoca ve kedicikleri Edirne, Tekirdağ, Metris, Gebze, Bandırma ve Bakırköy cezaevlerine dağıtıldı.

Toplam tutuklu sayısının bugüne kadar 169 olarak belirlendiği Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi. Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmalarından sonra da yine örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.

KİM NEREDE KALIYOR?.. Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Adnan Oktar Edirne, Oktar Babuna Tekirdağ Cezaevi'nde tutulurken, erkek şüphelilerden 61'nin Metris Cezaevi'nde, "kedicikler" olarak anılan kadın şüphelilerden 10'u Gebze, 20'si Bandırma ve 15'nin de Bakırköy cezaevlerinde tutuklu bulunduğu belirtildi.

DİĞERLERİ BAŞKA CEZAEVLERİNE... Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda öncelikle buna önem verildiği de ifade ediliyor.

REKTÖR SEKRETERİ DE TUTUKLANDI... Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında özel bir üniversitenin rektör sekreterinin de bulunduğu vurgulanırken, savcılıkça, örgütün buna benzer bazı üyeleri aracılığıyla, özellikle üniversite gençliğine ulaşma stratejisi güttüğü değerlendiriliyor.