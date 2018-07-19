Adnan Oktar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden aralarında Adnan Oktar’ın da bulunduğu 39 kişi tutuklandı. 135 şüphelinin ise mahkemedeki işlemleri sürüyor...

Adnan Oktar, Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna’nın da bulunduğu 176 şüpheli, "Örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", "Reşit olmayanla cinsel ilişki", "Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "Tehdit", "Şantaj", "Hürriyeti tahdit" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı, iki şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 135 şüphelinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.