  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Adnan Hoca operasyonunda flaş gözaltı

Adnan Hoca operasyonunda flaş gözaltı

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşler için de gözaltı kararı alındığı ortaya çıktı. Operasyonda Ali Kasap'ın gözaltına alındığı belirtilirken kardeşi Aydın Kasap için de arama kararı çıkarıldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 18-07-2018 20:48 - Güncelleme: 18-07-2018 20:48

KAMUOYUNDA ’Adnan Hoca’ olarak bilinen ve İstanbul’da yapılan operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar’ın grubunda, Ispartalı Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin de yer aldığı ortaya çıktı. 2 kardeşin yaklaşık 19 yıl önce İstanbul’da gruba katıldığı ve yüklü miktarda finansman sağladığı ileri sürüldü. Operasyon kapsamında Ali Kasap gözaltına alınırken, Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Isparta’nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy’den iş adamı Yılmaz Kasap’ın oğulları Ali ve Aydın Kasap’ın, 19 yıldır Adnan Oktar’ın yanında olduğunun bilindiği, birikimleri olan 40- 50 milyon lirayı bu gruba aktardıkları iddia edildi. Kasap kardeşlerin uzun süren aranın ardından 3 ay önce geldikleri Isparta’da bir kısım gayri menkul mallarını sattığı ve İstanbul’a döndüğü belirtildi. Baba Yılmaz Kasap’ın ise Isparta’da oturduğu ve 2 oğluyla aralarında küskünlük olmadığı öğrenildi.

OY KULLANMAYA GELDİ

İki kardeşin uzun süredir İstanbul’da yaşadıkları belirtilirken, Ali Kasap’ın son olarak 24 Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilli seçiminde Isparta’ya gelerek oy kullandığı kaydedildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ali Kasap’ın, "Isparta Ülkü Ortaokulu 1311 no’lu sandıkta oyumuzu kullandık" mesajına yer verdiği görüldü.

19 YILDIR OKTAR’IN ARKADAŞ GRUBUNDA

Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin sosyal medyadaki hesaplarından Adnan Oktar ve ekibiyle birlikte fotoğraflarının yer aldığı, yer yer Oktar’ın fotoğraflarını ve mesajlarını da paylaştıkları görüldü. Ayrıca Ali ve Aydın Kasap kardeşlerin, Oktar’ın A9 Televizyonu’nun sosyal medyadaki hesaplarında özgeçmişleri de paylaşılırken, yıllardır Oktar’ın grubunda aktif yer aldıkları belirtildi. Özgeçmişinde, Aydın Kasap’ın 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’ın arkadaş grubu içerisinde yer aldığı vurgulanırken, Antalya’da vergi rekortmeni olan aile şirketi ’Kasap İnşaat’ta başladığı iş hayatını kendisine ait İstanbul merkezli ihracat ve ithalat firmasında sürdürdüğü belirtildi. Kasap’ın yurt içi ve yurt dışında yatırımlar yaptığı kaydedildi.

VERGİ REKORTMENİ OLMUŞ

Ali Kasap’ın da kardeşi gibi 19 yıldan bu yana Adnan Oktar’la tanıştığı belirlendi. İnşaat yüksek mühendisi Ali Kasap’ın ticaret hayatına başladığı Antalya’da kısa sürede vergi rekortmenliğinde birinci olduğu, ’Türkiye’nin en genç vergi şampiyonu iş insanı’ unvanını kazandığı vurguladı. Çin’de granit üretimi yapan Ali Kasap’ın İstanbul’da ithalat ve ihracat işlerini sürdürdüğü belirtildi.

ALİ KASAP YAKALANDI, KARDEŞİ ARANIYOR

Adnan Oktar’ın grubuna yönelik sürdürülen operasyon kapsamında Ali Kasap’ın gözaltına alındığı, kardeşi Aydın Kasap’ın ise yakalanması için çalışmaları sürdürüldüğü belirtildi.

Adnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzAdnan Oktar: Masum bir kuruluşuzHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Adnan Hoca operasyonunda flaş gözaltı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 18 Temmuz 2018 21:41 Ispartalinin paralari nerelere gidiyor gorun. Yaziklar olsun kasaplar ....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro