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Adil Öksüz köşeye sıkıştı! Kaçacak yeri kalmadı

Adil Öksüz köşeye sıkıştı! Kaçacak yeri kalmadı

Almanya’nın FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin firari kilit ismi örgütün Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’le ilgili ceza soruşturması başlattığı ortaya çıktı. Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilisi örgüt imamının ocak ayından itibaren yakalama kararıyla arandığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 10:32 - Güncelleme: 16-04-2018 10:32

Almanya İçişleri Bakanlığı yetkilileri Türkiye’nin yakalama ve iade talebi sonrası, ocak ayında hakkında yakalama kararı çıkartılan Öksüz’le ilgili dosyanın ‘cezai soruşturma’ kapsamında olduğunu bildirdi. Alman yetkililer Öksüz’ün görüldüğü yerde yakalanacağını ve tutuklanacağını da ifade etti. Bakanlık yetkilileri Öksüz hakkında bu süreçte hangi işlemlerin yapıldığı konusunda ise gizlilik gerekçesiyle bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

ÖNCE ARAMA SONRA YAKALAMA KARARI
Karar'da yer alan habere göre; Alman Bakanlık yetkilisi Türkiye’nin resmi olarak Adil Öksüz’ün iadesini talep etmesi sonrası, önce arama kararı, ardından yakalama kararı çıkartıldığını belirterek, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Türkiye’nin diplomatik kanallarla Almanya’dan Öksüz’ün iadesini talep ettikten sonra, dosya Yabancılar Daire Başkanlığı’na iletildi. Yabancılar Daire Başkanlığı’nda iade talebi kontrol edildikten sonra Öksüz’ün hangi eyalette bulunduğuna bakıldı. Bulunduğu iddia edilen eyalet belirlendikten sonra, Türkiye tarafından gerçekleşen iade talebi yetkili eyalet mahkemesine oradan da Almanya Genel Kamu Savcılığı’na iletildi.”

BÜTÜN EYALETLERDE ARANIYOR
Öksüz 15 Temmuz gecesi gözaltına alındı ancak hakimlik sorgusu ardından serbest bırakıldı. Öksüz’le ilgili önce yurtiçinde, kaçtığı belirlenince de yurtdışında iz sürüldü. Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarları ile Öksüz’ün görüldüğü yerler yetkililerle paylaşıldı. Ancak son olarak Almanya’ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi Türkiye’yi harekete geçirdi. Türkiye önce Almanya’ya nota vererek bu iddiaları sordu. Ancak notaya cevap alınamayınca Öksüz’ün Almanya’da olduğuna ilişkin yapılan araştırmalar sonucunda bir iade dosyası hazırlandı ve Belin’e gönderildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 11:59 kosova dan afrika dan fötöcü dediklerinizi tutukladınız, kaçırıp getirdiniz.almanya dan niçin tutklayıp,kaçırıp getiremiyorsunuz?medem adil in sıkıştığını biliyorsunuz niçin tutuklayıp getiremiyorsunuz?

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