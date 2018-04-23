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Adil Gür hangi rakamı verirse 9 düşün! Ahmet Hakan bombaladı...

Adil Gür hangi rakamı verirse 9 düşün! Ahmet Hakan bombaladı...

TÜRKİYE 24 Haziran 2018 günü erken seçime giderken anket şirketleri tekrar ortalığa çıktı... Anket sonuçları peş peşe açıklanırken, Ahmet Hakan, ünlü anketçi Adil Gür'ü adeta yerin dibine soktu...

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Eklenme Tarihi: 23-04-2018 10:32 - Güncelleme: 23-04-2018 10:32

24 Haziran 2018 erken seçimi kapıya dayanırken, anket firmaları da peş peşe anket sonuçları açıklıyor. Ekranların en tanınmış anketçilerin Adil Gür de en sık ekrana çıkmaya başlayan isim oldu. Ancak Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Adil Gür'ün anketçiliğini yerden yere vurdu. "Adil Gür hangi rakamı verirse o rakamdan 9 puan düşün" diyen Ahmet Hakan, Adil Gür'ün şimdiye kadar yaptığı anketler nedeniyle anketçiliği çoktan bırakmış olması gerektiğini yazdı.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının o bölümü... 

ADİL GÜR HANGİ RAKAMI VERİRSE 9 PUAN DÜŞÜN!

REFERANDUMDA Adil Gür’ün tahmini şöyleydi: Evet: Yüzde 60.8, Hayır: Yüzde 39.2...

Normalde Adil Gür’ün anketçiliği bırakması lazım! Ama burası Türkiye ve göreceksiniz Adil Gür yeniden sahneye çıkacak ve anket sonucu falan açıklayacaktır.

O zaman önlemi şöyle alalım: Adil Gür anket sonucu açıkladığında... Kararsızları dağıtır gibi bir eksiltme yapalım: Şöyle yüzde 9’luk bir eksiltme. Belki bu yolla gerçeğe yaklaşmış oluruz.

Tabii Adil Gür bu sefer de ‘yüzde 70’ falan demezse!

 

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