Adetli kadın kandilde ne yapmalı hayız olan nasıl ibadet etmeli?

Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili bu gece kutlanıyor. İbadetlerle, dua ve namazla geçirilmesi önerilen Berat kandilinde adetli (regl) olan kadınlar nasıl ibadet edebilirler, namaz kılıp Kur'an okuyabilirler mi? Normal zamanlarda adetli kadınların namaz kılması caiz değildir. Peki kandil gecesinde bunun bir istisnası var mı?

İslam alemlerine göre, kadınların adet dönemleri eğer kandil gibi kıymetli günlere denk gelirse o mümin ve müslüman kadınların kalblerindeki niyetlerine göre sevap verilir. Adetli kadınlar kandil günlerinde Kur'an okuyup, namaz kılamazlar. Ancak Kur'an dinlemelerinde bir sakınca yoktur. Adetli kadınlar Regaip kandilinde şunları yapabilir: - Kur’an-ı Kerim okunduğu zaman dinleyebilir. - Her çeşit zikir ve dua yapabilir. - Sadaka verebilir. - İlim öğrenebilir.

KANDİLİN HAYIR VE SEVABINI ALACAKLAR : Adetli olan kadınlar Hadis-i şerfleri gereğince, o hayırlı günleri ve geceleri ibadetle geçirmek niyetinde idiyseler, şüphesiz ki, o mübarek ve güzel günlerin ve gecelerin rahmet ve bereketlerinden nasiplerini hem de eksiksiz olarak alacaklardır. Çünkü kadınların bu halleri, ellerinde olmayan bir özür kabilinden olduğu ve kendi istekleriyle olmadığı için mahrum olmalarını gerektirmez. Niyet, söz ve amelden hayırlıdır; çünkü söz ve amele gösteriş karışabilir, fakat niyete hiçbir şey karışamaz.

ADETLİYKEN (REGL DÖNEMİNDE) NAMAZ KILINIR MI? : Adet (regl) olan bir kadının, namaz kılması ve Kur'an okuması haram deniliyor. Buna delil olarak da Peygamber Efendimizin hayızlı (adetli), lohusa ve cünüb kişilerin Kur’an okuması ile ilgili şu hadisi gösteriliyor: “Hayızlı kadın ve cünüp olan kimse Kur’an’dan bir şey okuyamaz." (Tirmizi, Taharet,) Hz. Ali (ra) de şöyle demiştir: “Allah Resülünü cünüplüğün dışında Kur’an okumadan bir şey alıkoymazdı.”

Bu hadislerden hareketle İslam âlimlerinin çoğunluğu, hayızlı (adetli) kadının Kur’an okuyamayacağı gibi Kur'an âyetlerini de yazamayacağını belirtmişlerdir.

ADETLİYKEN FATİHA OKUNABİLİR Mİ? : Fatiha dua niyetiyle adetli regli döneminde okunabilir. Ayrıca Kur’an'daki duaya benzeyen âyetler de Kur’an okuma niyetiyle değil de dua maksadıyla regli dönemlerinde okunabilir. Mesela felak, nas, ihlas gibi dualar.

REGLİ OLAN ZİKİR ÇEKEBİLİR, DUA EDEBİLİR :Adetli kadınlar namaz kılamasalar da zikir çekebilir, dua edebilir. Bunlara bir mani yoktur. Hatta özel günlerindeki bir bayanın kıbleye doğru oturarak zaman zaman tesbih çekmesi, dua etmesi isabetli bir davranış olur.

Adet olan kadınların veya cünüplerin, Kunut vesaire gibi çeşitli duaları okumalarında, tesbih ve tehlil kelimelerini söylemelerinde ve Hazret-i Peygambere salât ve selâm getirmelerinde hiçbir mahzur yoktur. Hayız ve nifaslı hâlde olanlar, Kur'an-ı Kerîm'i okuyamamakla beraber, onu dinleyebilirler.

SÜLEYMAN ATEŞ : KADINLAR ADETLİYKEN KUR'AN OKUYABİLİR, NAMAZ KILABİLİR!

İslam alimlerinin büyük bir kısmı kadınların adet zamanlarında namaz kılamayacaklarını, Kur'an-ı Kerim okuyamayacaklarını söylerken, İslam alimleri arasında farkıl görüş bildirenlerde bulunmaktadır. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş'e göre ise kadınlar regl ve lohusa halindeyken de namaz kılabilir, Kur'an okuyabilir ve her tür ibadetini yerine getirebilir.

Süleyman Ateş kişisel internet sayfası suleyman-ates.com'da bir okurunun adetli-regl halindeyken ibadet edilip edilmeyeceği yönündeki soruya şu yanıtı veriyor:

"Sana hayd (âdet görme)den soruyorlar. De ki: 'O eziyettir.' Âdet halinde kadınlardan çekilin, temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zaman Allah'ın emrettiği yerden onlara varın. Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever!" (Bakara: 222)

Fakîhlere göre âdet süresi en az üç, en çok on gündür. Bundan az veya çok süre akan kan, hayd (âdet kanı) değil, hastalık eseri sayılır. Yine fakîhlere göre hayd halinde kadın oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kur'ân'a el süremez, cinsel ilişkide bulunamaz. Orucunu sonra kazâ eder ama namazını kazâ etmez. Fakîhler kişi rivâyetleriyle gelen hadislere dayanarak bu yargılara varmışlardır.

KURAN'A GÖRE : Oysa Kur'ân-ı Kerîm'in kendisinde ne âdetin süresinden, ne de âdetli iken Kur'ân okunamayacağından, namaz kılınamayacağından, oruç tutulamayacağından söz edilir. Hayd tıpkı idrar tutamamak gibi bir özürdür. Özürlü erkek ibâdetten mu‘âf tutulmaz, sadece her vakit için abdest alıp ibâdetini yapar.

Bir kadın, Allah'ın Elçisine gelip düzensiz âdet gördüğünü, bu durumda namaz kılıp kılamayacağını sormuş, Allah'ın Elçisi ona: "O gerçek âdet değildir, yıkan ve namazını kıl!" demiştir (Müslim, Hayd: b. 14, h. 62-64). Bu kadın, her vakitte yıkanıp namazını kılarmış. Âdetin düzenli olup olmamasıyla akan kanın niteliği değişmez. Hepsi de adet kanıdır. Adetten kesilen kadından kan gelmez.

TEK YASAK CİNSEL İLİŞKİ : Kur'ân, âdetli kadının neyi yapamayacağını söylüyor: O da cinsel ilişkidir. Kadına eziyet vereceği için erkeklere, bu durumdaki kadınla ilişkiye girmemeleri emredilmiştir. Maksat kadına eziyet vermemek, bir de o durumda kadına karşı bir soğukluk duygusu oluşma olasılığını önlemektir.

Bunun dışında regl (âdet) hali, normal bir özür durumudur. Nasıl cünüp kimse su ile yıkanamadığı takdirde teyemmüm ederek namaz kılıyorsa özürlü kimse, özrü devam ede ede ibâdetini yapabiliyorsa âdetli kadın da her namaz için abdest alarak namazını kılar. Regl hali, kadını sarstığı için o durumda kadın, kendisini güçsüz hissediyorsa orucunu yiyip sonra kaza eder. Ama güçlü hissediyorsa oruç tutması daha iyidir.

NİHAT HATİPOĞLU: KUR'AN DA YAZMAZ AMA NAMAZ KILINMAZ, ORUÇ TUTULMAZ, KUR'AN OKUNMAZ

Süleyman Ateş'in aksine İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise kadınların özel günlerinde namaz, oruç, Kur'an gibi ibadetlere yaklaşamayacağını söyledi.

Kadınların özel hallerinde yasaklanan ibadetlerin tek tek Kur'an da yazmasa da Hz. Peygamber'in hadislerinde detayların açıklandığının altını çizdi. Nihat Hatipoğlu'nun açıklamalarını aşağıdaki playerdan izleyebilirsiniz.