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Aday bulamayan CHP, AK Partili ismi belediye başkan adayı gösterdi!

Aday bulamayan CHP, AK Partili ismi belediye başkan adayı gösterdi!

CHP'nin hafta içinde toplanan Parti Meclisi'nde 105 belediye başkanı adayı belirlenmişti. O adaylar arasında yer alan bir ismin CHP üyesi olmadığı, AK Parti'ye oy verdiği ve listede adını görünce çok şaşırdığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 28-10-2018 07:55 - Güncelleme: 28-10-2018 08:26

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Parti Meclisi, geçen hafta 2019'daki yerel seçimler için 105 aday belirledi. Ancak belirlenen adaylara Van’ın Saray ilçesinden itiraz geldi. 8 bin nüfuslu ilçede CHP dahil hiçbir partiye kaydı bulunmayan, seçimler için başvurusu dahi olmayan Şefik Yamandağ, kendisinden habersiz bir şekilde belediye başkan adayı olarak gösterildi.

İLÇE BAŞKANINI ARAYIP SORDU... Şefik Yamandağ, CHP adayları arasında ismini görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hemen CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız'ı aradı. Yıldız'a, "Ağabey beni aday göstermişsiniz. Benim başvurum yok. Partiye kaydım bulunmuyor. Neden böyle bir şey yaptınız" diye sordu.

İDARE ET KARDEŞİM BAŞKA ADAY BULAMADIK... Yıldız ise, "İdare et kardeşim. Başka aday bulamadık. Senin ismini yazdık" karşılığını verdi. Sabah'a konuşan Yamandağ, avukatı aracılığıyla noterden tebligat gönderip, dava açacağını söyledi.

CHP'nin 105 belediye başkan adayı belli oldu! İşte o isimler...

 BEN OYUMU AK PARTİ'YE VERDİM... Yamandağ, "AK Parti Saray İlçe Başkanı Şeref Çevik beni arayarak, 'Dayı hayırdır CHP'nin adayı olmuşsun. Bize rakip mi oluyorsun' diyerek bana sitem etti. MHP Saray ilçe başkanı aradı. Ona da benzer şeyler söyledim. Ben, CHP'nin Van İl Başkanı kim onun dahi ismini bilmem. Bu ayıbı temizlemeleri lazım. Ne kadar 'titiz' çalıştıkları belli oldu. Bu partinin niye bir arpa boyu yol alamadığı buradan belli. Seçim dönemlerinde elimi vicdanıma koyup oyumu öyle atarım. Son seçimlerde oyumu AK Parti'ye verdim. Kimlik bilgilerimi nereden almışlar, nasıl aday yapmışlar halen çözemedim" dedi.

ÇEVRESİ GENİŞ DİYE ADAY GÖSTERDİM, KENDİSİNE SÖYLEMEDİM... CHP Saray İlçe Başkanı Ekrem Yıldız ise şunları söyledi: "Şefik'in çevresi geniş olduğu için böyle bir tasarrufta bulunduk. Kendisine söylemeden listeye yazdım. CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu beni arayıp, 'Saray'da kiminle seçimi alabiliriz' diye sorunca ben de direkt Şefik'in ismini verdim. Partiye üyeliği yok, adaylık başvurusu da olmadı. Tahminen yazdık ama tutmadı. İsmi salladık. Şefik kabul etmeyince yerine oğlum inşaat mühendisi Ulaş Yıldız'ı yazacağım. 24 yaşında genç ve CHP'ye üyeliği de var."

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