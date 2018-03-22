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Adana'daki tecavüz olayında kız gerçeği itiraf etti! Bebeğin babası...

Adana'daki tecavüz olayında kız gerçeği itiraf etti! Bebeğin babası...

ADANA 'da 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada dinlenen sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı, öldürülen gencin suçsuz olduğunu. 15 yaşındaki kız çocuğu, bebeğin babasının babasının yengesinin yeğeni M.Ç. olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 16:56 - Güncelleme: 22-03-2018 16:56

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 17 yaşındaki genci iş yerinin önünde tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Emrah B, maktul Muhammet Reşit Yıldırım’ın babası Ali Yıldırım ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanığın tecavüze uğradığı ileri sürülen kızı F.B. de Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın devlet korumasına alınan 15 yaşındaki kızı F.B'nin maktulden hamile kaldığı iddiayla ilgili DNA raporunun geldiğini, ceninden alınan örnekler ile öldürülen gençten alınan dokular arasında uyum bulunmadığının belirlendiğini hatırlattı. Sanık Emrah B. savunmasında, öldürdüğü gencin ailesi ile bir husumetinin olmadığını söyledi.

''KIZIMA 10 DEFA SORDUM'

Ayrıldığı eşinin kendisini telefonla arayarak “Kızımıza tecavüz eden Muhammet Reşit Yıldırım. Kızımızı kandırmış bir eve götürüp sahip olmuş” dediğini ileri süren Emrah B, "Kızıma 10 defa sordum. Bana her defasında Muhammet Reşit’in ismini verdi. Ben neden suçsuz bir insana bunu yapayım?” dedi..

'BİLEREK ÖLDÜRDÜM'

Yıldırım'ı bilerek öldürdüğünü itiraf eden sanık, "Ona ‘sen delikanlı mısın, evlilik vaadiyle kızımı kandırıp sahip olmuşsun. Yaptığın işi temizle’ dedim. Annesini ve babasını istemeye göndermesini istedim. Kendisi de geleceklerini söyledi. Bebeğin babası olmasa dahi bu çocuğun kızıma tecavüz ettiğini biliyorum.” iddiasında bulundu. Mahkeme başkanının, “Nereden biliyorsun?” diye sorması üzerine Emrah B, “Yapmamış insan ‘bir şey yapmadım' demez mi?” diye cevap verdi.

İTİRAF ETTİ, KİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

F.B. ise kürtajla alınan bebeğin babasının, Yıldırım'ın olmadığını belirtti.
Babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ileri süren F.B, "Öldürülen Muhammet ile cinsel ilişkiye de girmedim" dedi. Mahkeme başkanının, “Daha önce bunları neden söylemedin?” diye sorması üzerine F.B, “Babamdan korktuğumdan dolayı söylemedim. M.Ç’ye bir şey olur, 'babam bir şey yapar' diye korktum. O yüzden Muhammet Reşit’in ismini vermek zorunda kaldım. Onunla 3 ay arkadaşlığımız oldu. Özür dilerim, pişmanım" ifadesini kullandı.

Tekrar söz verilen sanık da "Bir insanın kızı ve eşi bunu yaparsa ben ne yapayım? Yaptığımdan pişmanım, özür dilerim." dedi.
Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

OĞLUM SUÇSUZ YERE ÖLDÜRÜLDÜ

Maktulün babası Ali Yıldırım, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünün ortaya çıktığını belirtti. Yıldırım’ın avukatı Halis Yetkiner, müvekkilinin çocuğunun öldürülmesine neden oldukları iddiasıyla F.B. ile annesi hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

DNA RAPORUNDA DOKULAR UYMAMIŞTI

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde 14 Ağustos 2017'de silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Muhammet Reşit Yıldırım'ın iş yerinin önündeki hafif ticari araçta tabancayla vurulduğunu belirlemişti. İş arkadaşlarınca aynı araçla hastaneye kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından tutuklanan Emrah B, kızı F.B'nin maktulün tecavüzü sonucu hamile kaldığını öne sürmüştü. Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'ndaki testler sonucu mahkemeye gönderilen DNA raporunda, sanığın kızı F.B'nin taşıdığı cenin ve maktulden alınan doku örnekleri arasında uyum bulunmadığı kaydedilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Bilemedim 22 Mart 2018 18:14 Biz ne olduk ja. 99% müslüman bir ülkedi olanlar, ne Dinimize ne Kültürümüze uygun. Avrupalasmaya gecerken bunlar normalmi, Allah yardimcimiz olsun. Genel evlerin sosyal sorumlulugunu ortaya cikiyor. Özellikle Aile ici Tecavüz ve böyle Vakalar aldi basini gidiyor. Bu kadari duyulan inaniyorumki binlerce kati gizli kaliyor. Egitimle dicem ama bu gün baslansa 20-30 yil sürer.

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