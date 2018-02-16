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Adalet Bakanlığı'ndan yanlış sanığa soruşturma

Adalet Bakanlığı'ndan yanlış sanığa soruşturma

Adalet Bakanlığı, İstanbul'da görülen davaya yanlış sanığın getirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:14 - Güncelleme: 16-02-2018 22:14

Adalet Bakanlığı, İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya isim benzerliği nedeniyle yanlış sanığın getirilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde yayımlanan haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan Mustafa Yetgin’in bugün İstanbul 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak duruşmasına isim benzerliğinden dolayı aynı ceza infaz kurumunda barındırılan Mustafa Yetkin'in gönderildiği ifade edilen açıklamada, "Olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" bilgisi paylaşıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Şubat 2018 23:14 Klişe soru yeniden gündeme geldi: Biz Ortadoğulu muyuz, Avrupalı mı? Yargı Bağımsız mı?. Yoksa Siyasilerin alimatı ile mi çalışıyor?..........

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