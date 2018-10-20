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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den hakim ve savcı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den hakim ve savcı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA muhabirine, hakim, savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 12:55 - Güncelleme: 20-10-2018 12:55

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşünüyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı ne olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava girecek. Bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşünüyoruz." dedi.

Bakan Gül, AA muhabirine, hakim, savcı yardımcılığı ve mesleki yeterlilik sınavlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yargı hizmetlerinin verilmesinde mesleki yetkinliğin önemine işaret eden Gül, yeni bir hukuk eğitimi modeli ile hukuk alanındaki mesleklere giriş sistemi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Abdulhamit Gül, uluslararası uygulamaların da incelendiğini aktardı.

Hakim ve savcı yardımcılığının, mesleğe daha iyi, tecrübeli, donanımlı hazırlanmayı sağlayacağını vurgulayan Gül, konunun, hakim ve savcıların, mahkemelerin iş yükünü de hafifletecek bir model olarak gündemlerinde bulunduğunu bildirdi.

Hakim ve savcı yardımcılarının, hakim ve savcıların nezaretinde bazı işlemleri yapacağını kaydeden Gül, bu sürede tecrübelerin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Gül, hakim ve savcı yardımcılığında belirli bir süre öngördüklerini, bu sürede teori ve pratiğin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

"Kamuoyunda büyük destek gördük"
Adalet Bakanı Gül, hukuki ve mesleki yeterlikle ilgili öngörülen sistem hakkında şu görüşlerini paylaştı:

"Mesleki yeterlikle hukuki yeterlilik sınavı düşünüyoruz. Hukuk fakültesinden mezun olan birisi noter, avukat, hakim, savcı, noter yardımcısı ne olacaksa önce bir hukuki yeterlilik sınavına girecek, bu sınavı geçtikten sonra diğer alanlarda, hangi mesleği düşünüyorsa o sınava girecek. Bunun da mesleğin kalitesini artıracağını düşünüyoruz. Strateji belgemizle beraber bu konuda da önerileri alıyoruz. Kamuoyunda da büyük destek gördük. Bunun yargıya güveni ve kaliteyi artıracağına inanıyoruz." 

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Kaynak : AA

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