  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'yi Suriye'de 'mahvedecek' radikal adım Doğu Perinçek önerdi

ABD'yi Suriye'de 'mahvedecek' radikal adım Doğu Perinçek önerdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'yi mahvetme' tehdidine yanıt veren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 'Şam'a büyükelçi açalım' çıkışında bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 14:48 - Güncelleme: 14-01-2019 14:48

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz" tehdidine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

"Trump'ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor' şunları söyledi:
- "ABD, yenildiği için Suriye'den çekiliyor. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. ABD'nin Türkiye'ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmuyor. Bu nedenle eğer bir ekonomik tehdit varsa, o da ABD'nin karşı karşıya bulunduğu tehdittir."

ABD TÜRKİYE EKONOMİSİNİ BATIRAMAZ
ABD'nin Türkiye ekonomisini ne batırabileceğini ne de kurtarabileceğini belirten Perinçek, şöyle devam etti:

-"ABD Başkanı Trump, Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunuyor. Oysa bu sözler, bir tehdit değil, fakat Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesidir. Türkiye ekonomisi, ABD'nin dayattığı 'Borçlanma Ekonomisi' nedeniyle çıkmaza girmiş bulunuyor. Ekonomimizi mahveden zaten ABD'nin dayattığı programdır. ABD, Türkiye ekonomisini batıramaz da, kurtaramaz da. ABD'nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, fakat Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olur".

İKİNCİ İSRAİL'E TÜRKİYE İZİN VERMEYECEK
-"ABD, bölgemizde bölücü terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğunu, Trump'ın ağzından bir kez daha itiraf etmiş oldu. Ancak şunu kesinlikle belirtelim: ABD, PKK'yı hendeklere gömülmekten kurtaramamıştır ve kurtaramayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü sınır ötesinde de bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail'in 'Kürt özerk bölgesi' adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türkiye'nin kararlılığına ABD'nin karşı koyma yeteneği yoktur. ABD gidiyor ve PKK bitiyor. PKK, bugün teslim olmayı tartışıyor."

ŞAM'A BÜYÜKELÇİLİK AÇALIM
Suriye hükümeti ve ordusuyla işbirliğine gidilmesi gerektiğini savunan Perinçek, bunun ABD'nin planlarını bozacağını belirtti ve şunları söyledi:

-"Rusya, İran, Irak gibi komşularımız ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü dostlarımız, Türkiye'ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına bakıyorlar. Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz. Türkiye, Trump'ın tehdidine derhal Şam'da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır".

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'yi Suriye'de 'mahvedecek' radikal adım Doğu Perinçek önerdi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • sınır güvenliği bölgesi 14 Ocak 2019 15:07 reis bu adamı dinleme türkiyeyi savaşa sokma güvenli sınır bölgesi bize yeter

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro