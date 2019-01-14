ABD'yi Suriye'de 'mahvedecek' radikal adım Doğu Perinçek önerdi

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz" tehdidine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

"Trump'ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor' şunları söyledi:

- "ABD, yenildiği için Suriye'den çekiliyor. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. ABD'nin Türkiye'ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmuyor. Bu nedenle eğer bir ekonomik tehdit varsa, o da ABD'nin karşı karşıya bulunduğu tehdittir."

ABD TÜRKİYE EKONOMİSİNİ BATIRAMAZ

ABD'nin Türkiye ekonomisini ne batırabileceğini ne de kurtarabileceğini belirten Perinçek, şöyle devam etti:

-"ABD Başkanı Trump, Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunuyor. Oysa bu sözler, bir tehdit değil, fakat Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesidir. Türkiye ekonomisi, ABD'nin dayattığı 'Borçlanma Ekonomisi' nedeniyle çıkmaza girmiş bulunuyor. Ekonomimizi mahveden zaten ABD'nin dayattığı programdır. ABD, Türkiye ekonomisini batıramaz da, kurtaramaz da. ABD'nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, fakat Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olur".

İKİNCİ İSRAİL'E TÜRKİYE İZİN VERMEYECEK

-"ABD, bölgemizde bölücü terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğunu, Trump'ın ağzından bir kez daha itiraf etmiş oldu. Ancak şunu kesinlikle belirtelim: ABD, PKK'yı hendeklere gömülmekten kurtaramamıştır ve kurtaramayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü sınır ötesinde de bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail'in 'Kürt özerk bölgesi' adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türkiye'nin kararlılığına ABD'nin karşı koyma yeteneği yoktur. ABD gidiyor ve PKK bitiyor. PKK, bugün teslim olmayı tartışıyor."

ŞAM'A BÜYÜKELÇİLİK AÇALIM

Suriye hükümeti ve ordusuyla işbirliğine gidilmesi gerektiğini savunan Perinçek, bunun ABD'nin planlarını bozacağını belirtti ve şunları söyledi:

-"Rusya, İran, Irak gibi komşularımız ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü dostlarımız, Türkiye'ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına bakıyorlar. Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz. Türkiye, Trump'ın tehdidine derhal Şam'da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır".