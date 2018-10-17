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ABD'yi ayağa kaldıran First Lady Melania Trump klibi

ABD'yi ayağa kaldıran First Lady Melania Trump klibi

Gerçek adı Clifford Harris olan T.I.'ın yeni albümü Dime Trap'i tanıtmak için Twitter'da paylaştığı video ABD'de olay oldu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:22 - Güncelleme: 17-10-2018 14:22

ABD, gerçek adı Clifford Harris olan T.I.'ın yeni albümü Dime Trap'i tanıtmak için Twitter'da paylaştığı videoyu konuşuyor. 1 dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldığını gösteren arşiv görüntüleriyle başlıyor. Trump'ın helikopteri havalandıktan sonra kamera Oval Ofis'e dönüyor ve takım elbise içindeki T.I. izleyicinin karşısına çıkıyor.

TARTIŞMA YARATAN CEKET
Daha sonra masaya oturan T.I.'ın karşısına Melania Trump'a benzeyen bir kadın geliyor. Kadın, First Lady'nin bu yılın başında tartışma yaratan ceketini giyerken görülüyor. ABD Başkanı Trump'ın göçmen aileleri ayırma kararı sonrasında basın mensuplarının karşısında sırtında kocaman boyutlarda, "Ben gerçekten umursamıyorum, peki ya sen?" yazıyordu.

ÇIRILÇIPLAK MASANIN ÜSTÜNE ZIPLIYOR
Klipte T.I.'ın karşısına çıkan kadın bir anda soyunuyor ve dans etmeye başlıyor. Neredeyse çırılçıplak olarak masanın üstüne zıplayan ve rapçinin kravatını çeken dansçı hareketlerine devam ediyor. Videonun sonuna doğru rapçi, Melania Trump'a benzeyen kadını oradan çıkarıyor.

'BEN KANYE DEĞİLİM'
Şarkıcının, Trump ile son dönemde bir hayli yakın olan rapçi Kanye West'e atıfla "Ben Kanye değilim" diyerek paylaştığı video kısa sürede 1.5 milyon kişi tarafından izlenirken, sosyal medyayı karıştırdı.

TEPKİ YAĞDI
Birçok kullanıcı videoyu saldırgan ve kadınları aşağılamaya yönelik bulurken, Beyaz Saray da videoyla ilgili bir açıklama yaptı.

MELANIA TRUMP'IN SÖZCÜSÜ KONUŞTU
First Lady'nin Basın Sözcüsü Stephanie Grisham videoyu eleştirdi: "Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, Melania Trump bu ülkenin First Lady'si ve burası Beyaz Saray. Sırf politika sebebiyle onu bu kadar basit göstermeye çalışmak saygısızca ve mide bulandırıcı. Bu tür bayağı saldırılar yalnızca önyargıyı artırır. Bunlara bir son verilmesi gerekiyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • MURAT 17 Ekim 2018 16:41 bizde olsa katliam sebebi...

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