ABD'ye reklam verme kampanyasına hangi şirketler katıldı işte liste

ABD'nin Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımları nedeniyle Türk şirketlerinin başlattığı "ABD'ye reklam verme" kampanyasına bugün de Türk Hava Yolları (THY) ile Türk Telekom dahil oldu.

Amerika medya kanalları ve televizyonlarına verilen reklamlar kesilmeye başladı. Reklamı kesen firmalar listesinde şunlar var:

Boydak Grubu, Vakıf Emeklilik, Kuveyt Türk, Biruni Üniversitesi, Türk Telekom, Emlak Konut, Filli Boya, Türksat, Turkcell, Halkbank ve Türk Hava Yolları



Twitterda çok sayıda kişi tarafından bir çok firmaya da # ABDyeReklamVerme çağrısı yapılıyor. Amerika menşeli sosyal medya ve arama motorlarına verilen reklam geçen yıl 1 milyar doları aştı.

Boykot yayılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan eden ABD'ye misilleme için boykot çağrısı yaptı. Erdoğan, 'ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var. Ne yaptığımızı anlasınlar. Biz kendimize yeteceğiz" dedi.

Bu açıklama ile birlikte Amerikalı menşeli elektronik mallara boykot twitterda TT listesine girdi.

Amerikan malı ürünleri neler ABD menşeli elektronik markalar listesi