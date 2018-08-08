ABD'ye giden heyetten flaş haber!

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türk heyetinin ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ile saat 18.00’de görüşeceği bilgisini verdi. Heyetin ayrıca ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle de görüşeceği öğrenildi.

ABD ile başlayan rahip Brunson krizinin ardından iki ülke karşılıklı olarak İçişleri ve Adalet Bakanları hakkında yaptırım kararı almıştı. Bakanların karşı ülkelerde mal varlıkları dondurulmuştu. Krizin çözümüyle ilgili ABD ve Türkiye arasında diplomatik görüşmeler sürerken iki ülkenin ön mutabakata vardığı belirtilmişti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başında bulunduğu heyet dün akşam saatlerinde yola çıkmıştı. Heyette ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan 3'er yetkili daha bulunuyor. Beklentiler de ilk görüşmenin bugün yapılması yönündeydi. Şimdi gözler bu kritik görüşmede olacak. Saat /TSİ) 18.00'deki görüşme sonrası açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

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