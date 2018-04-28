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Abdullah Gül yakın çevresine demişki...

Abdullah Gül yakın çevresine demişki...

Abdullah Gül bugün düzenleyceceği basın toplantısıyla suskunluğunu bozacak. Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan, Gül'ün yakın çevresine rahatsızlıklarını açık bir dille anlattığını yazdı.

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Eklenme Tarihi: 28-04-2018 07:30 - Güncelleme: 28-04-2018 07:30

Abdullah Gül'ün bugün neler diyeceğini Milliyet gazetesi yazarı Serpil Çevikcan köşesinde anlattı. Cumhurbaşkanı adaylık tartışmalarının merkezinde yer alan Gül, AK Parti'den ve Bahçeli'den gelen eleştirilere fena hale bozulmuş. Çevikcan Gül cephesinden edindiği kulis bilgileri yazısında aktardı.

"BENİM HUKUKUMU KORUMADILAR"
"...Bugün açıklama yapacağını söyleyen Gül’ün ise sadece adaylık konusuyla sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Öğrendiğimize göre, Gül kendisini ziyaret edenlere ve yakın çevresine rahatsızlıklarını açık bir dille anlatmış.

İsmi etrafında yapılan tartışmalar sırasında kendisine dönük ağır eleştirileri, sadece son bir haftayla da sınırlı tutmayarak, “Benim hukukumu korumadılar. Ak Partililer de dışarıdakiler de korumadılar” sitemini dile getirmiş.

FETÖ vurgusu da yaparak, kendisine ağır eleştirilerde bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de çok tepkili olduğu belirtiliyor.

Gül’ün bugün yapacağını söylediği açıklamada, sadece adaylık tartışmasına ilişkin değil, genel siyaset ve üslup konusundaki görüşlerini de aktaracağı öne sürülüyor."

Serpil Çevikcan'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 28 Nisan 2018 09:08 sende acaba bana buradan bir şey çıkar mı diye beklemeden partimin yanındayım diyebilseydin. Ahmet Davutoğlu çıktı adam gibi partimin yanındayım dedi. biz sizden de bunu beklerdik fakat başka hesaplar içinde olduğunuz çok açık.

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Abdullah Gül
ABDULLAH GÜL KİMDİR?

Abdullah Gül kaç yaşında aslen nereli, eşi ve çocukları kimdir? 11. Cumhurbaşkaın Abdullah Gül'ün siyasi hayatı ve ailesine dair biyografisi şöyle; Abdullah Gül 29 Ekim 1950’de Kayseri’de doğdu. &Ou

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