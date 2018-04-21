Abdullah Gül aday olacak mı gelen son sinyal

Abdullah Gül aday olacak mı tartışmaları sürüyor. Saadet Partisi'nin ikna çabaları sürerken Gül cephesinden gelen sinyaller aday olmayacağı yönünde. Peki Gül hangi şartlarda aday olabilir? Hürriyet gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Gül'e yakın isimlerle temas halinde olan kaynağıyla konuştu aldığı bilgileri köşesine taşıdı. İşte o yazının ilgili bölümü:

SİNYAL DAHİ VERMEMİŞ

"Kaynağıma, “Gül Cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakıyor mu” sorusunu yöneltince net bir yanıt alamadım, çünkü o da Gül’den net yanıt alamamıştı. Hatta yanıtı bir kenara bırakın Gül, sinyal dahi vermemişti.

Kaynağım sadece şu yorumu yapabildi:

“Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir.”

"PARTİLER ÜSTÜ BAĞIMSIZ ADAY OLMAK İSTER" İDDİASI

Peki doğru formül ne olabilir? Gül’ün hassasiyet gösterdiği konular neler? Gül’le zaman zaman görüşen kaynağım, “Eski dava arkadaşlarının çok tepkisini çekmemek, oradan ‘hain’ damgasını yememek için CHP’nin adayı olmaz. Hatta başka partilerin de adayı olmayıp ‘partiler üstü’ bağımsız bir aday olmak ister” dedi.