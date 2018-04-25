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Abdullah Gül aday mı? Temel Karamollaoğlu bastı gitti tam 2 saat...

Abdullah Gül aday mı? Temel Karamollaoğlu bastı gitti tam 2 saat...

Abdullah Gül ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmeden son dakika haberler var. Saat 14.00'de başlayan görüşme tam 2 saat 15 dakika sürdü. Beklenenden daha uzun süren görüşmeden sonra Temel Karamollaoğlu bastı gitti ve bir açıklama yapmadı. Şimdi herkes Abdullah Gül aday mı değil mi sorusunun peşinde.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 13:27 - Güncelleme: 25-04-2018 17:08

İSTANBUL'da gözler Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki görüşmedeydi. Dün Meral Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu saat 14.00'da Abdullah Gül ile biraraya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün Maslak Ayazağa'daki çalışma ofisinde gerçekleşti.

Görüşme tahminleri aştı ve tam 2 saat 15 dakika sürdü. Herkes görüşmeden çıkan Temel Karamollaoğlu'nun yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Ancak Saadet lideri konuşmadan basıp gitti.

Abdullah Gül cephesinden de şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil. Gül'ün kararını Karamollaoğlu ile olan görüşmesi sonrasında vermesi bekleniyordu.

CHP AÇIKLAMALARI MI ETKİLEDİ? : Gül'e yakın çevrelerden gelen haberler aday olacağı şeklindeydi. Ancak görüşme sürerken CHP'den gelen 'Gül' açıklaması akılları karıştırdı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce' "Abdullah Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı Abdullah Gül açıklaması ile şaşırttı. İşte yazdıkları; 'YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

Abdullah Gül'ün ofisinin önünde bekleyen medya mensupları SP lideri açıklama yapmadan çekip gidince 'sorularına' yanıt alamadılar. Şimdi gözler yeniden CHP saflarına dönmüş durumda. 

ABDULLAH GÜL'ÜN DOSTU RENGİNİ BELLİ ETTİ: Abdullah Gül'ün SP lideri ile görüşmesine ilişkin bir açıklama gelmese de kulislerde adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun ilk işaretini de yakın dostu Fehmi Koru vermişti. Koru bugünkü yazısında Gül'ün rengini belli etmiş ve aday olacağını yazmıştı.

İşte Fehmi Koru'nun Gül'ün kararıyla ilgili açık verdiği o satırlar;

-"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor.

MERAL AKŞENER'İN KARARI

Saadet, Gül cephesini yoklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener ile biraraya geldi. Toplantıdan sonra gelen açıklamada Meral Akşener adaylıkta ısrarlı olduğunu duyurdu.

İSTEMİYOR AMA ADAYLIĞI ÜSTLENECEK

Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten.

Abdullah Gül'ün aday olma ihtimaline karşı dün Erdoğan da harekete geçmişti. Erdoğan, Milli Görüş'ten eski yol arkadaşı Bülent Arınç ile görüşmüş ve onun Gül ile yola çıkıp çıkmayacağını teyit etmişti. Bülent Arınç, 'AK Parti'ye zarar verecek oluşumda yer almayız' sözleriyle Gül'le birlikte hareket etmeyeceğinin sinyalini vermişti. Kulislerde Gül ile Davutoğlu'nun işbirliği yapacağı ve Babacan'ın da iknaya çalışıldığı söylentileri var. 
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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR78 YORUM

  • as 25 Nisan 2018 18:06 Akşener olsa 10 zor alır gül olsa 60 tan fazla alır muhalefet birleşip ülkeyi düşünmeli menfaat bir kenara aatılp demokrasi savunmalidir

    CEVAP YAZ 6 4
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