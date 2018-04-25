Abdullah Gül aday mı? Temel Karamollaoğlu bastı gitti tam 2 saat...

İSTANBUL'da gözler Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki görüşmedeydi. Dün Meral Akşener ile görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu saat 14.00'da Abdullah Gül ile biraraya geldi. Görüşme Abdullah Gül'ün Maslak Ayazağa'daki çalışma ofisinde gerçekleşti.

Görüşme tahminleri aştı ve tam 2 saat 15 dakika sürdü. Herkes görüşmeden çıkan Temel Karamollaoğlu'nun yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Ancak Saadet lideri konuşmadan basıp gitti.

Abdullah Gül cephesinden de şu ana kadar bir açıklama gelmiş değil. Gül'ün kararını Karamollaoğlu ile olan görüşmesi sonrasında vermesi bekleniyordu.

CHP AÇIKLAMALARI MI ETKİLEDİ? : Gül'e yakın çevrelerden gelen haberler aday olacağı şeklindeydi. Ancak görüşme sürerken CHP'den gelen 'Gül' açıklaması akılları karıştırdı. CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce' "Abdullah Gül seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır'' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı Abdullah Gül açıklaması ile şaşırttı. İşte yazdıkları; 'YETER... Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta."

Abdullah Gül'ün ofisinin önünde bekleyen medya mensupları SP lideri açıklama yapmadan çekip gidince 'sorularına' yanıt alamadılar. Şimdi gözler yeniden CHP saflarına dönmüş durumda.

ABDULLAH GÜL'ÜN DOSTU RENGİNİ BELLİ ETTİ: Abdullah Gül'ün SP lideri ile görüşmesine ilişkin bir açıklama gelmese de kulislerde adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. Bunun ilk işaretini de yakın dostu Fehmi Koru vermişti. Koru bugünkü yazısında Gül'ün rengini belli etmiş ve aday olacağını yazmıştı.

İşte Fehmi Koru'nun Gül'ün kararıyla ilgili açık verdiği o satırlar;

-"Her parti kendi adayıyla seçime giderse ikinci tura bile kalmadan seçimin nasıl sonuçlanacağı aşağı yukarı bugünden bellidir. Buna rağmen, “Ben olayım” veya “Benim adayım olsun” veya “O mu, asla olmasın” türü çabalar günü belirliyor.

MERAL AKŞENER'İN KARARI



Saadet, Gül cephesini yoklarken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener ile biraraya geldi. Toplantıdan sonra gelen açıklamada Meral Akşener adaylıkta ısrarlı olduğunu duyurdu.





İSTEMİYOR AMA ADAYLIĞI ÜSTLENECEK

Abdullah Gül ismi bu sebeple önem taşıyor. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz Gül‘e yakıştırılan “Sustu, sustu, şimdi aday olmak istiyor” görüşü her anlamda yanlış. Sistem münakaşalarında hangi tarafta durduğuna dair görüşünü sürekli belli etti; şimdi de -eğer kabul edecekse- pek arzulamamasına rağmen adaylığı üstlenecek; bunu her haliyle belli ediyor zaten.