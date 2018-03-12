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Abdullah Ağar yeni paylaştı! Afrin'de 107 yıl sonra aynı fotoğraf

Abdullah Ağar yeni paylaştı! Afrin'de 107 yıl sonra aynı fotoğraf

TÜRK askeri Afrin yolunda ilerlerken çarpıcı kareler gelmeye başladı. Bunlardan birini Abdullah Ağar paylaştı. Türk askeri 107 yıl sonra ayak bastığı coğrafyada aynı pozları vermeye başladı. İşte Mehmetçiğin o özel kareleri;

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:11 - Güncelleme: 12-03-2018 15:11

SURİYE'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde 9 askerin şehit olduğu, 12 askerin ise yaralandığı çatışmanın ardından ele geçirilen "Keltepe"nin adı "Şehitler Tepesi" olarak değiştirilmişti. Mehmetçik "Şehitler Tepesi"nde, 1911'de İtalya işgaline karşı Trablusgarp'a gönüllü giden Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği meşhur pozu canlandırdı.

Mehmetçiklerin bu görüntüsü sosyal medyada yoğun ilgi görürken, Namık Kemal'in 'Vatan Şarkısı' şiirindeki "Ecdâdımızın heybeti ma'rûf-u cihândır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır" dizeleriyle paylaşıldı.

ABDULLAH AĞAR DA BUNU PAYLAŞTI

Afrin'den gelen bir diğer çarpıcı kareyi de Abdullah Ağar şu satırlarla paylaştı;

-Afrin karasalından gelen bu fotoğraf İNANÇ-KAPSAYICI MİLLİYETÇİLİK-ULUS-KURULUŞ ve KURTULUŞ değerlerimizin HEPSİNE, HEP BİRDEN SAHİP ÇIKINCA, ve HEPSİYLE BARIŞIK OLUNCA... Nasıl bir güce, morale, kararlılığa, cesarete ve caydırıcılığa dönüştüğümüz ispatıdır.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Mart 2018 15:13 aaaahh osmanli ahhh

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