Abdülkadir Uraloğlu kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kim biyografisi

Abdülkadir Uraloğlu kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları Abdülkadir Uraloğlu'nun yeni Karayolları Genel Müdürü olmasının ardından merak edildi. 2015 yılında görevinden istifa ederek Abdülkadir Uraloğlu AK Parti’den Trabzon Milletvekili adayı adayı olmuştu.

Resmi Gazetede bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevinden alınırken yerine Abdulkadir Uraloğlu atandı.

Uraloğlu, hatırlanacağı üzere Karayolları İzmir Bölge Müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AK Parti’den Trabzon Milletvekili adayı adayı olmuştu. Ancak o dönem aday gösterilmeyen Uraloğlu, yeniden görevine dönmüştü. İnşaat Mühendisi olan Uraloğlu, halen İzmir Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.