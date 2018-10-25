Abdulkadir Selvi şaşırdım deyip AK Parti'de gördüğü manzarayı anlattı!

Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında ittifak olmayacağı Bahçeli ve Erdoğan tarafından açıklandı. Bahçeli’nin “Yerelde ittifak yok” açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de herkes kendi yoluna deriz” diye karşılık verdi.

Ama iki lider aynı zamanda ‘cumhur ittifakı’nın devam edeceğini açıkladılar. Peki, bu durumda cumhur ittifakı nasıl devam edecek?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de ittifak kararı sonrası gördüğü tabloyu anlattı.

Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı ne kadar devam eder?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ve MHP tarafından 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kurulan ittifakla ilgili olarak "Cumhur ittifakı artık ismen devam ediyor ama ruhu kalmadı. Çünkü büyü bozuldu" dedi.

MHP ÜSLUBUNA BAKSA YARARLI OLUR: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinde yer alan bazı isimlere üslup konusunda eleştirilerde bulunan Selvi, "MHP ittifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" dedi.

İTİRAF EDEYİM ŞAŞIRDIM: "İtiraf edeyim, AK Parti Genel Merkezi'ne adım atarken moral bozukluğu ya da en azından bir kırgınlık bekliyordum. Ama şaşırdım. Geçen hafta ziyaret ettiğimde karşılaştığım tablo neyse dün karşılaştığım manzara da aynıydı. Olağandışı bir hava yoktu" diyen Selvi, AK Parti'nin izleyeceği yol haritası konusunda da şunları kaydetti:

MHP ile cumhur ittifakını sürdürmek. Yerel seçim hazırlıklarını yürütmek. MHP ve Bahçeli’ye karşı özenli dili korumak.