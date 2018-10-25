  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Abdulkadir Selvi şaşırdım deyip AK Parti'de gördüğü manzarayı anlattı!

Abdulkadir Selvi şaşırdım deyip AK Parti'de gördüğü manzarayı anlattı!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, MHP'ye yönelik olarak "İttifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" dedi. Selvi ayrıca, "İtiraf edeyim, AK Parti Genel Merkezi’ne adım atarken moral bozukluğu ya da en azından bir kırgınlık bekliyordum. Ama şaşırdım" ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 09:34 - Güncelleme: 25-10-2018 09:34

Yerel seçimlerde AK Parti ile MHP arasında ittifak olmayacağı Bahçeli ve Erdoğan tarafından açıklandı. Bahçeli’nin “Yerelde ittifak yok” açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de herkes kendi yoluna deriz” diye karşılık verdi.

Ama iki lider aynı zamanda ‘cumhur ittifakı’nın devam edeceğini açıkladılar. Peki, bu durumda cumhur ittifakı nasıl devam edecek?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de ittifak kararı sonrası gördüğü tabloyu anlattı.

Abdulkadir Selvi, "Cumhur ittifakı ne kadar devam eder?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti ve MHP tarafından 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kurulan ittifakla ilgili olarak "Cumhur ittifakı artık ismen devam ediyor ama ruhu kalmadı. Çünkü büyü bozuldu" dedi.

MHP ÜSLUBUNA BAKSA YARARLI OLUR: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisinde yer alan bazı isimlere üslup konusunda eleştirilerde bulunan Selvi, "MHP ittifakın bozulması konusunda komplo teorilerine değil, üslubuna baksa yararlı olur" dedi. 

İTİRAF EDEYİM ŞAŞIRDIM: "İtiraf edeyim, AK Parti Genel Merkezi'ne adım atarken moral bozukluğu ya da en azından bir kırgınlık bekliyordum. Ama şaşırdım. Geçen hafta ziyaret ettiğimde karşılaştığım tablo neyse dün karşılaştığım manzara da aynıydı. Olağandışı bir hava yoktu" diyen Selvi, AK Parti'nin izleyeceği yol haritası konusunda da şunları kaydetti:

MHP ile cumhur ittifakını sürdürmek. Yerel seçim hazırlıklarını yürütmek. MHP ve Bahçeli’ye karşı özenli dili korumak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Abdulkadir Selvi şaşırdım deyip AK Parti'de gördüğü manzarayı anlattı! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 25 Ekim 2018 09:41 şaşırma martı bekle eyt dersini verecek akp martta

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro