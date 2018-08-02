ABD'nin yaptırım kararının arkasında ne var?

Gazeteci Nedim Şener, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve "sağlık sorunları" nedeniyle cezası ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın ev hapsi ile yurt dışı çıkış yasağını yorumladı.

Nedim Şener, ABD'nin yaptırımıyla ilgili konuşurken şunları söyledi: "ABD Fethullah Gülen'in iadesi konusunda köşeye sıkıştı. Rahip Brunson'la Fethullah Gülen takas edilecek. Bunun zaten al papazı ver papazı diye adı kondu. Görüşmeler yapılıyor. Brunson'ın ev hapsine çıkarılması bir iyi niyet göstergesi. Çünkü casuslukla suçlanıyor bu kişi.

AMERİKA PAPAZIN SERBEST KALMASINI İSTEMİYOR MU: Amerika bunun serbest kalmasını istemiyor mu böyle bir açıklama yaptı diye? Onu tersten okuduğumuz zaman aslında FETÖ'nun iadesini istemediği için. Neden? Çünkü Fethullah Gülen darbe girişimlerini sadece kendi örgüt çıkarları için değil, Erdoğan'ı ve çok yakın bir grubunu imha etmek, öldürmek için bir darbe girişiminde bulundurttu."

Yaptırım sonrası ABD'nin 2. numarasından skandal tweet

İşte madde madde ABD yaptırımları