  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'nin son planı! Türkiye sınırına Arap ordusu

ABD'nin son planı! Türkiye sınırına Arap ordusu

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Suriye'de bulunan ABD askerlerinin çekilmesinin ardından, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bir Arap gücü kurmayı planladığını belirtti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-04-2018 10:20 - Güncelleme: 17-04-2018 10:20

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde bulunan güçlerinin yerine konuşlandırmak ve DAEŞ ile mücadelenin sona ermesinin ardından 'ülkenin kuzeydoğusunun yeniden istikrara kavuşmasına yardımcı olmak adına' Araplardan oluşan bir birlik kurmayı planladığını bildirdi.

Gazetenin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump'ın kısa bir süre önce atadığı yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mısır'ın istihbarat direktör vekili Abbas Kamil ile bir görüşme yaptığını belirtti.

MISIR DA KATILACAK: Görüşmede, Bolton'ın Mısır'ın Suriye'de bir Arap gücü oluşturma çabalarına katkı yapma ihtimalinin ele alındığı ifade edildi.

Yetkililer, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden finansman istediğini ve aynı zamanda Arap ülkelerinden asker göndermelerini talep etmeye hazırlandığını söyledi. Bir yetkili, "Mali destek ve daha geniş anlamda katkıda bulunmaları konusunda Suudi Arabistan, Katar ve BAE ile temasa geçildi" dedi.

PLANIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Başkan Trump, ay başında ABD'nin Suriye'de konuşlandırdığı yaklaşık 2 bin askerinin geri çekilme sürecinin hızlandırılması gerektiğini açıklamıştı. Ancak ABD yönetimi içindeki birçok kişi askerlerin geri çekilmesinin Suriye'deki Rusya ve İran etkisini artıracağından endişe ediliyor.Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, askerlerin geri çekilmesi konusunda kesinleşmiş bir takvim bulunmadığını belirtti.

ARAP GÜCÜNÜN ÖNÜNDE BAZI ENGELLER VAR

WSJ'a konuşan bazı askeri yetkililer, DAEŞ'in Suriye'de tamamen mağlup edilmesinin kolay bir süreç olmadığını ve bu bölgeye ABD askerlerinin yerine bir Arap gücünün konuşlanmasının önünde bazı engellerin bulunduğunu söyledi.

Bu sıkıntıların başında Suudi Arabistan ve BAE'nin halihazırda askeri olarak Yemen'de operasyon düzenliyor olmaları ve Mısır'ın da Esed hükümetinin kontrolü altında olmayan bir bölgeyi savunma için güç gönderme konusunda isteksizliği geliyor.WSJ haberinde, ABD ordusunun bu planın hayata geçirilmesi sürecinde rol alıp almayacağının ise belirsiz olduğuna dikkat çekti.

ZEYTİN DALI O PLANI ENGELLEDİ

Haberde, şu anda Suriye'nin kuzeyinde ağırlığını PKK/PYD'li teröristlerin oluşturduğu, ancak içinde Arapların da bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAEŞ'le mücadele sürecinde ABD'den hava desteği aldığı ancak kurulması muhtemel Arap gücüne bu tarz bir destek verilip verilmeyeceğinin net olmadığı vurgulandı.

WSJ, Ocak ayı itibariyle ABD'li askeri yetkililerin Suriye'deki faaliyetlerini birkaç ay içinde tamamlamayı ve Dışişleri Bakanlığı'nın DAEŞ'ten alınan bölgelerde istikrarın sağlanması için yürüttüğü çalışmalara destek vermeyi planladıklarını ancak Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın bu planı sekteye uğrattığını yazdı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'nin son planı! Türkiye sınırına Arap ordusu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro