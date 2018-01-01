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ABD'nin 'köprü'sü 67 askerin katili terörist çıktı!

ABD'nin 'köprü'sü 67 askerin katili terörist çıktı!

Talal Silo, 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yardımcısı terörist Hüseyin Kahraman'ın, ABD ile YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü anlattı. Suriye uyruklu terörist Kahraman hakkında 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı olduğu belirlendi

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 10:14 - Güncelleme: 01-01-2018 10:14

PKK'nın terör örgütü yüzünü gizlemek için ABD tarafından icat edilen SDG'nin sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun itirafları sürüyor. Silo, ABD ile PKK/YPG arasındaki ilişkilerde köprü görevini yardımcısı Hüseyin Karaman ile 'Şahin Cilo' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in kurduğunu anlattı.

ABD'nin mutatap alıp 'köprü' görevi verdiği Hüseyin Kahraman'ın 67 askeri şehit etmekten daimi arama kararı ile arandığı ortaya çıktı. Suriye uyruklu terörist Kahraman'ın, Hakkâri ve Şırnak kırsalında 67 askerin şehit edildiği eylemleri organize ettiği belirlendi.

SDG sözcülüğünü yaparken Türkiye'ye sığınan Talal Silo'nun anlatımlarına göre, Kahraman kod adlı terörist Hüseyin Kahraman SDG içinde 2'nci adam... 27 yıldan beri PKK'nın dağ kadrosunda. Bu teröristin Suriye'ye geçiş yapmadan önce PKK'nın sözde Botan sahası diye adlandırdığı Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol ve Çırav Dağları ile Şırnak'taki Cudi, Gabar Dağları'nda saldırıları organize ettiği tespit edildi. Kahraman'ın ayrıca 2007 ve 2010 arasında Zap Kampı ve sözde Zagros saha sorumluluğu yaptığı da belirlendi.

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