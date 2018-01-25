ABD’nin güvenli bölge teklifine Ankara’dan ilk yanıt

k.k.k 25 Ocak 2018 13:27 Tebrikler. İlk defa ABD'ye karakterli bir duruş gösterildi. Bundan sonra ABD öyle dayatmayla istediğini alamayacak. Yıllar yılı bizi hep kullandılar ekonomik ve silah tehdidiyle, bundan sonra eskisi gibi olmayacak hiçbirşey. Artık kendi menfaatlerini önplanda tutan bir Türkiye var. ABD'nin her dediğine evet diyen değil !