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ABD’nin güvenli bölge teklifine Ankara’dan ilk yanıt

ABD’nin güvenli bölge teklifine Ankara’dan ilk yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson'un Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik hat oluşturma teklifine ''Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli “ dedi.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 12:44 - Güncelleme: 25-01-2018 12:44

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa’da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yaptığı görüşmede, gündeme gelen 30 km derinlikte tampon bölge konusunda ilk değerlendirmeyi yaptı.

''ABD İLE GÜVEN KAYBI YAŞANDI'': Hürriyet'e konuşan Çavuşoğlu “Süreçte ABD ile güven kaybı yaşandı. Güven yeniden tesis edilmeden bu konuların görüşülmesi doğru değil. Önce somut adımlarla güven tesis edilmeli “ dedi.

''ÖNCE GÜVENSİZLİK ORTAMI GİDERİLMELİ''
İki ülke arasında güven kaybı yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı “maksatları ne bilmiyoruz, önce güvensizlik ortamı giderilmeli” diye konuştu.

ABD 'GÜVENLİ HAT' ÖNERİSİ YAPMIŞTI
ABD'li mevkidaşıyla yaptığı görüşmeyi anlatan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tillerson'a 'Taciz olursa müdahale ederiz' dedim. Tillerson, 'Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemeyiz' dedi; 30 kilometrelik güvenli hat önerisi yaptı. ABD YPG'ye verilen desteği sonlandırmalı" ifadesini kullanmıştı.

ABD'den Türkiye'ye flaş Suriye teklifi!

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • k.k.k 25 Ocak 2018 13:27 Tebrikler. İlk defa ABD'ye karakterli bir duruş gösterildi. Bundan sonra ABD öyle dayatmayla istediğini alamayacak. Yıllar yılı bizi hep kullandılar ekonomik ve silah tehdidiyle, bundan sonra eskisi gibi olmayacak hiçbirşey. Artık kendi menfaatlerini önplanda tutan bir Türkiye var. ABD'nin her dediğine evet diyen değil !

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KİMDİR ?
Mevlüt Çavuşoğlu
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir.  Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &Uum

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