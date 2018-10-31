ABD'li misyoner Kamerun'daki Anglofon bölgesinde öldürüldü

Yerel basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesindeki Bamenda kentinde yer alan üniversite semti Bambui'de orduya bağlı güçlerle ayrılıkçılar arasındaki çatışma sırasında Baptist misyoner Charles Wesco ve ailesinin bulunduğu araç kurşunların hedefi oldu.

Başına iki kurşun isabet eden Wesco, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer kişiler olaydan yara almadan kurtuldu.

Ayrıca çatışmada 5 ayrılıkçı öldü, iki asker yaralandı.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını duyurmuştu. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, ocak ayında Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.