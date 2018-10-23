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ABD'li milyarder George Soros’a bombalı suikast girişimi

ABD'li milyarder George Soros’a bombalı suikast girişimi

ABD'li milyarder George Soros'un evinin posta kutusuna, içinde patlayıcı madde bulunan paket konuldu. Soros'un, aşırı sağcıların hedefinde olduğu biliniyor.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 08:14 - Güncelleme: 23-10-2018 08:14

ABD’li milyarder işadamı George Soros’un, New York’un Westchester ilçesindeki evinin posta kutusunda patlayıcı madde bulundu.

Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros’un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

POSTA KUTUSUNA PATLAYICI MADDE BIRAKILDI
Yerel polis güçlerinin yanı sıra FBI ajanları ve ilk yardım ekiplerinin de Soros’un evine akın etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açıklanan bilgilere göre, Soros’un çalışanlarından biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti. Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı.

FBI DEVREYE GİRDİ
Westchester’in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI’a devredildiği belirtildi.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 08:55 her canlı ölümü tadacaktır. bu herif de tadacak bakalım acımı tatlı mı. hak yemiş mi yememiş mi

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