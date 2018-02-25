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ABD’li generalden Türkiye itirafı! Bunu söylememem gerekiyor deyip...

ABD’li generalden Türkiye itirafı! Bunu söylememem gerekiyor deyip...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı Orgeneral David Petraeusa, olası bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği sorusuna itiraf gibi yanıtlar verdi.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 15:18 - Güncelleme: 25-02-2018 15:18

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) eski Başkanı Orgeneral David Petraeusa olası bir Türk-ABD sıcak çatışmasında neler olabileceği soruldu.

Generalin cevabı şöyle oldu: Orada durup iki defa düşünmeleri lazım. Türklerden bahsediyoruz, kontrolümüzdeki Araplardan değil. Düzenli taktik ve biz de bile olmayan disiplinli bir orduya sahipler.

Geri çekilme gibi bir huyları yok ve bu olasılığı hiç düşünmüyorlar. Top yekün savaşan bir millet. Olasılık hesapları yapmıyorlar, akıllarında toprakları ve dinleri varsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar.

BUNU SÖYLEMEMEM GEREKİYOR: Son iki yıl içinde ABD PYD’ye teknik bilgi aktarımı yapmış ancak Türkiye karşısında hiçbir başarı sağlanamamıştı. Bunu söylememem gerekir ama sırf bu yüzden onlarca ABD’li general ya emekli edildi yada kovuldu.

Ülkeye giriş yapan her ABD ve Avrupalı turist adım adım izleniyor. Şuan böyle kritik bir durum hem bizim için hem dünyanın geri kalanı için çok büyük bir risk teşkil eder.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Akil 25 Şubat 2018 18:09 Parası ile bedelli askerlik yapanlar derhal afrine yollanmali. Ben 15 ay yaptım . Kul hakkıdır bu

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