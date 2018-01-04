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AB’den Türkiye açıklaması! Stratejik işbirliği...

AB’den Türkiye açıklaması! Stratejik işbirliği...

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin yakın ortaklığa dayandığını ve tarafların sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yerine getirdiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 18:36 - Güncelleme: 04-01-2018 18:36

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başsözcü Yardımcısı Mina Andreeva günlük basın toplantısında, Türkiye ile güvenlikten göçe kadar birçok alanda stratejik işbirliğine önem verdiklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Andreeva, "Türkiye ve AB sığınmacı mutabakatında üzerine düşeni yapıyor. İlişkilerimiz yakın ortaklığa dayanıyor. Bu yönde devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Tek taraflı işbirliği bu! 04 Ocak 2018 19:37 Sürekli zarar eden biziz! Eeee nasıl oldu işbirliği?

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