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ABD'den Türkiye'ye yaptırım! Yaptırımlar ne?

ABD'den Türkiye'ye yaptırım! Yaptırımlar ne?

ABD, Türkiye'ye yaptırım kararı aldı. Peki Beyaz Saray yönetiminin Türkiye'ye yönelik aldığı yaptırım kararları neleri içeriyor? İşte ABD'nin Türkiye yönelik aldığı yaptırım kararının ayrıntıları;

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Eklenme Tarihi: 01-08-2018 21:26 - Güncelleme: 01-08-2018 21:26

ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı... Beyaz Saray, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle tutukluluğu ev hapsine çevrilen Papaz Andrew Craig Brunson için Türkiye'ye yönelik skandal bir karar aldı. İşte Beyaz Saray'ın açıkladığı o yaptırım kararının ayrıntıları;

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyor. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türk mahkemesinin Rahip Andrew Brunson’a ev hapsi vermesi üzerine, Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı. Sanders, 2016’da Brunson’un tutuklanmasını ve daha sonra ev hapsinde tutulduğunu hatırlatarak, “Türk yetkililerin din adamı Brunson’ı halen içeride tutması kabul edilemez” dedi.

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye’ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu.

Salı günü Rahip Brunson’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti. Alınan yaptırım kararıyla birlikte doğrudan Türkiye İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulanmış olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ediz 01 Ağustos 2018 23:44 Sadece Türkiye degil, Rusya, iran, çin hatta avrupaya yaptırım uygulamaya kalkması ile ABD kendi sonunu hazırlıyor.

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