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ABD'den Suriye açıklaması! Çekiliyorlar mı?

ABD'den Suriye açıklaması! Çekiliyorlar mı?

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada "Başkan Trump, Suriye'den asker çekmekte hala kararlı, ancak tarih kesin değil." denildi.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 19:24 - Güncelleme: 16-04-2018 19:24

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de bulunan askerleriyle ilgili açıklama yaptı. Sözcü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce de birkaç defa dile getirdiği askerlerin Suriye'den çekilmesi isteğiyle ilgili, "Trump, askerleri hala çekmek istiyor, ama bununla ilgili henüz bir takvim oluşturulmadı." dedi.

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Trump, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada Suriye'den ABD askerlerinin çekilme vaktinin geldiğini söylemişti. Ancak Esad rejiminin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği Kimyasal saldırı sonucu ABD Suriye'ye saldırmış, yaşanan gelişmeler "Trump asker çekme kararından caydı mı?" sorusunu akıllara getirmişti.,

BEYAZ SARAY SORU İŞARETLERİNİ GİDERDİ

Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamayla, Trump'ın asker çekme konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmış oldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 19:58 DEFOLUN GİDİN BİR DAHA YÜZÜNÜZÜ BU TARAFA ÇEVİRMEYİN. ŞEYTAN GÖRSÜN.

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