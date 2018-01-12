ABD'den son dakika İran kararı

ABD Başkanı Donald Trump bugüne kadar söylediklerinin tersine, İran'la varolan nükleer anlaşmayı üçüncü kez uzatma kararı aldı ancak bir yandan da 14 yeni İranlı kişi ve kurum bugün ABD’nin kara listesine eklendi.

Listenin başında İran Meclis Başkanı Ali Laricani’nin kardeşi de var. İran yargısının başındaki isim olan Sadık Laricani, ABD tarafından, İran vatandaşlarına karşı yapılan kötü muamele ve insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

ABD’nin bugün açıkladığı kara listede İran İslam Devrim Muhafızları’nın elektronik ve siber savaşla ilgili birimi de var.

Resmi açıklama öncesinde bilgi veren Trump yönetiminden üst düzey bir isim Sadık Laricani’yi kastederek, "Bugünkü liste İran rejiminin en tepesine kadar uzanıyor, dolayısıyla da ABD’nin bu ülkede devam eden insan hakları ihlallerine müsamaha göstermeyeceğine ilişkin çok güçlü bir mesaj gönderiyor" dedi.

Üst düzey yetkili ayrıca, son haftalarda İran’da sokaklara dökülen protestoculara karşı rejim tarafından gösterilen aşırı tepkinin, İran rejiminin sürdürdüğü 'kötücül' faaliyetlerin önemli bir kanıtı olduğunu iddia etti.