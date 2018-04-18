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ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir!

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmalardan endişe duydukları açıklamasında bulundu

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 18:28 - Güncelleme: 18-04-2018 18:28

Haftasonu İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'ye füze saldırısı düzenleyen ABD'den Suriye'de barışı tesis etmek için diplomatik çalışmalar yürüten Türkiye ve Rusya'nın işbirliği hakkında bir açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu açıkladı. Bakanlık, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

Mitchell, "Ankara, Suriye'de taktik hedeflere ulaşmak adına Moskova'ya stratejik tavizler verilmesinin risklerini hatırlamalı. Türkiye, ABD'yle olan yakın ilişkilere rağmen Rusya ve İran'la işbirliğini artırdı. Türkiye'nin Batı'yla stratejik ve siyasi birliğini koruması, ABD'nin ulusal çıkarlarına uygun olur" ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Usta 18 Nisan 2018 19:37 Turkiye senden petriot istedi vermedin bize vermedigin silahlari pkk ya verdin teror orgutunu egittin donattin simdide kalkmis mutefiklikten bahis ediyorsun bizim ulusal cikarimiz neyi gerktiriyorsa o yapilmistir

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