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ABD'den rahip Brunson açıklaması: Zamanı geldi

ABD'den rahip Brunson açıklaması: Zamanı geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, Türkiye’de iki yıla yakın süredir hapiste olan ve geçen hafta tutukluluğunun devamına karar verilen rahip Andrew Brunson’ın “evine dönme zamanının” geldiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 09:39 - Güncelleme: 24-07-2018 09:40

19 Temmuz günü CBN (Christian Broadcasting Network) kanalına konuşan Pompeo, Brunson’ın tutukluluğu konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’ye mesajının ne olduğunun sorulması üzerine, “Rahip Brunson’ın eve dönme ve özgür olma zamanı” dedi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Pompeo, bu konuyla ilgili olarak hem kendileri hem de Başkan Donald Trump’ın kişisel olarak titiz bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bugün (23 Temmuz) basınla paylaştığı röportajın dökümüne göre Pompeo, Brunson’ın durumunun, dünya genelinde dini özgürlüklerin güçlenmesinin sadece ülkelerin kendi vatandaşları için değil, yurtdışında seyahat eden Amerikalılar’ın önündeki riskleri de azaltacağını kaydetti.

Rahip Brunson’ın davasının, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda başkanlığını yaptığı bir ekibin de en fazla odaklandığı konulardan biri olduğunu ifade eden Pompeo, “Gelecek günler ve haftalarda rahip Brunson, ailesi ve dünya genelinde farklı yerlerde hapis tutulan daha birçok birey için iyi bir netice alacağımızdan iyimserim” diye konuştu.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, PKK ve Fethullah Gülen’le bağlantıları ve casusluk iddialarıyla 35 yıl hapis cezası talebiyle yargılandığı davada, Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti. Karara göre, davaya 12 Ekim’de dördüncü duruşmayla devam edilecek.

Amerikan yönetimi ve Kongre, Brunson ve Türkiye’de hapisteki diğer ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Ankara’ya baskılarını son dönemde daha da arttırdı.

KARAR ''TAM BİR YÜZ KARASI''
Başkan Trump geçen hafta Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türk mahkemesinin tutukluluğa devam kararını "tam bir yüz karası" diye yorumlamıştı.

Yine geçen hafta ABD Senatosu’nda aralarında hem Cumhuriyetçi hem Demokrat senatörlerin bulunduğu bir grup, “Türk hükümeti haksız biçimde hapiste tuttuğu ABD vatandaşlarını serbest bırakıncaya kadar” Türkiye’nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlamaya yönelik bir tasarı sunmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Cezasını çekmeli. 24 Temmuz 2018 10:09 Hadi oradan pislik herifler. Adam bölücü misyoner.

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