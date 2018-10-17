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ABD'den 'dolar çökecek' itirafı geldi! Dolar tepe taklak uldu...

ABD'den 'dolar çökecek' itirafı geldi! Dolar tepe taklak uldu...

HAftasonundan bu yana düşüş eğilimini sürdüren dolar güne 5.67 lira seviyesinde başladı. Amerikan para araştırmaları şirketi A.G. Bisset Associates LLC’nin CEO’su Ulf Lindahl, 2024 yılına kadar doların euro karşısında yüzde 40 değer kaybedeceği söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 08:29 - Güncelleme: 17-10-2018 08:29

Dün akşam saatlerinde sert bir düşüş yaşayan ve 5.67 TL'ye inen Dolar/TL yeni güne de aynı seviyeden başladı. Kur bu sabah da 5.6776 TL seviyesinden işlem görüyor. 

Bir haftadır yönünü aşağı çeviren dolar/TL'de düşüş sürüyor. Dün dar bantta yatay bir seyir izleyen Dolar akşam saatlerinde 5.67 TL'ye kadar inmişti.

Pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL dün son dönemdeki volatilite de dikkate alındığında 5.7600 ile 
5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem gördü.

Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

DOLAR ÇÖKECEK... Amerikan para araştırmaları şirketi A.G. Bisset Associates LLC’nin CEO’su Ulf Lindahl, 2024 yılına kadar doların euro karşısında yüzde 40 değer kaybedeceği tahmininde bulundu. Lindahl, "Dolarda çok ciddi düşüş bizleri bekliyor. Bunun tüm finans piyasaları için büyük etkisi olacak" dedi. 

Uzmana göre dolardaki çöküş, hammadde fiyatlarına yansıyacak. 1970'lerden başlayarak dolar kurunun döngüsel olarak değiştiğini ve şimdi düşüş zamanı geldiğini dile getiren Lindahl, doların son 1 yılda yüzde 9 değer kaybettiğini söyledi.

Lindahl ayrıca doların Japon yeni karşısında yüzde 33 değer kaybedebileceğini de sözlerine ekledi

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 09:26 Sert bir düşüş mü yaşamış, çok komik sanki 1,5 TL olmuşta, yapılan tüm zamlar geri alınmışta, biz ferahlamışız milletçe..

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