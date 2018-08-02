ABD'den Çin'e karşı yeni bir hamle daha

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Başkan Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle yaklaşık 200 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilecek yüzde 10'luk tarife oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Çin'e misillemeler nedeniyle getirilecek yüzde 10'luk tarife oranının yüzde 25'e çıkarılması direktifi verdiğini bildirdi.

Yaklaşık 200 milyar dolarlık ürünü etkileyecek bu talimatı yerine getireceğini belirten Lighthizer, şunları kaydetti:

"Başkan Trump bana 18 Haziran'da Çin'in ABD ürünlerine misilleme tarifeler getirmek suretiyle Amerikalı işçilere, çiftçilere ve şirketlere daha fazla zarar vermesine cevaben yüzde 10 oranında gümrük vergisi getirilecek 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerini belirleme direktifi verdi. Bu süreci 10 Temmuz'da başlattım. Başkan Trump, bu hafta ise öngörülen tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmeyi değerlendirmem yönünde talimat verdi. Yüzde 25'lik tarife oranı, 10 Temmuz'da açıklanan ürünlere uygulanacaktır."

5 bin ürünü etkileyecek

ABD Ticaret Temsilciliğinin (USTR), Trump'ın 18 Haziran'da verdiği talimat doğrultusunda hazırladığı 5 bin Çin menşeli ürünün bulunduğu listede deniz mahsullerinden spor eldivenine, doğal ve kimyasal minerallerden sebze-meyvelere, tütün mamullerinden otomobil lastiğine kadar pek çok çeşitte ürün yer alıyor.

Trump yönetiminin, bu adımı tıkanan müzakerelerin yeniden başlaması için Pekin hükümetine yönelik baskıyı artırmak için aldığı belirtiliyor.

Bu arada, USTR tarife oranındaki artış nedeniyle kamuoyuna verilen yorum süresinin 30 Ağustos'tan 5 Eylül'e uzatıldığını bildirdi. Bu süreç, Amerikalı şirketlere söz konusu tarifelerin, faaliyetlerini nasıl etkileyeceğini USTR'ye aktarma imkanı veriyor. Şirketlerin yaptıkları yorumlar haklı bulunursa USTR açıkladığı ürün listesinde değişiklik yapabiliyor.

ABD-Çin ticaret savaşının gelişimi

ABD ile Çin arasında bir ticaret savaşının başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi, ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki bini aşkın Çin menşeli ürüne iki aşamalı olarak yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürüne yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

Takvimler 6 Temmuz'u gösterdiğinde, ABD yönetimi Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

Çin yönetimi, Trump'ın tüm tehditlerine rağmen ABD'nin ithal ürünlere yönelik mütekabil tarife artışlarının "anında yürürlüğe girdiğini" duyurdu.

ABD'nin şimdiye kadar attığı korumacı ticaret adımlarına "kısasa kısas" yanıtlar veren Pekin yönetiminin, daha önce yüzde 10 olarak açıklanan ek vergi oranının yüzde 25'e yükseltilmesine nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor.