ABD'den Ankara'ya flaş Suriye telefonu! Ne denildi?..

ABD Dışişleri Bakanlığına vekalet eden John Sullivan’ın, Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın’ı telefonla arayarak ABD, Fransa ve İngiltere’nin Suriye rejimine karşı gerçekleştirdiği saldırı konusunda bilgi verdiği bildirildi.

AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan’ın bugün Yalçın’ın yanı sıra Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah el-Halid el-Hamad es-Sabah, Çekya Dışişleri Bakanı Martin Stropnicky ve Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi’yi de saldırı hakkında bilgilendirdiğini ifade etti.

Saldırı düzenlenmeden önce ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonla bilgilendirmişti.

ABD, İngiltere ve Fransa’ya ait hava ve deniz kuvvetleri dün akşam Suriye rejimine ait üç hedefe 105 füze ile saldırı düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki saldırı, Suriye rejimin 7 Nisan’da abluka altındaki doğu Guta’nın Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenleyerek 78 sivilin hayatını kaybetmesine cevap olarak yapılmıştı.

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