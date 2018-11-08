ABD'de silahlı saldırı onlarca yaralı var

Kalifornia’nın Thousand Oaks bölgesinde, bir kişi yarı otomatik bir silah ve gaz bombalarıyla bir bara saldırdı, en az 10 en çok 20 kişiyi yaraladığı düşünülen saldırganı yakalama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen polislerle de çatışmaya giren saldırganın bir polis memurunu yaraladığı duyuruldu.

Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi.

Ventura Bölgesi İtfaiye Departmanı’nın Twitter üzerinden yaptığı duyuruda, “Thousand Oaks bölgesinde silahlı bir saldırı yaşanıyor, lütfen bölgeden uzak durun” denildi.

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