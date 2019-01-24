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ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu!

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda kişi vuruldu!

ABD'nin Florida eyaletindeki bir banka şubesinde düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi vuruldu. Polis, saldırganın gözaltına alındığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 23:48 - Güncelleme: 24-01-2019 00:22

ABD'nin Florida eyaletinde bir bankada gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu bildirildi. 

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Florida'nın Sebring bölgesindeki bir banka şubesinde silahlı saldırı düzenlendi ve çok sayıda kişi rehin alındı.

Highlands şehri Polis Komiseri Don Elwell yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin vurulduğunu ve yaralılar olduğunu belirtti. 

Yaralıların banka çalışanı mı yoksa müşteriler mi olduğuna dair herhangi bir bilgi paylaşmayan Elwell, yeni bilgiler edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını aktardı.

Polis yetkilileri, silahlı saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Banka şubesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bölgeye ambulanslar ve sağlık ekibi sevk edildi.

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