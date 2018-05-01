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ABD'de olur sanıyorduk! Öğretmen öğrencisine çıplak...

ABD'de olur sanıyorduk! Öğretmen öğrencisine çıplak...

Kadın ortaokul ve lise öğretmenlerinin erkek öğrencileriyle aşk yaşadıkları haberleri hep ABD'den gelirdi... Bu sefer Konya'dan aynı haber geldi... Erkek öğrencisine cinsel içerikli mesajlar atan kadın öğretmen, eşiyle boyanda ve eşine tazminat ödemek zorunda kaldı...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 11:15 - Güncelleme: 01-05-2018 11:15

KONYA'da öğretmen ile erkek öğrencisi arasındaki mesajlaşma, hem boşanma hem de tazminat cezasıyla sonuçlandı. Öğretmen D.D.'nin. öğrencisine müstehcen içerikli mesaj ve fotoğraflarını gönderdiğini fark eden kendisi gibi öğretmen eşinin açtığı dava sonrasında mahkeme, boşanmalarının yanı sıra D.D.'yi eski kocasına 20 bin TL tazminat ödemeye de mahkum etti.

BOŞANMA DAVASI SÜRERKEN ÖĞRENCİSİYLE YAKINLAŞTI... Konya'da yaşanan olayda, bir lisede İngilizce öğretmeni olan D.D., kendisi gibi öğretmen olan eşi arasında boşanma davası sürdüğü sırada iddiaya göre erkek öğrencisiyle yakınlaşmaya başladı.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI DA GÖNDERDİ... Sık yaşanan telefonlaşmaların ardından D.D., müstehcen yazışmalar yaptığı öğrencisine ayrıca çıplak fotoğraflarını da gönderdi.

DURUMU FARKEDEN KOCA ÖĞRENCİSİNİ UYARDI... Durumu fark eden koca, önce öğrenciyi uyardı, eşi D.D. hakkında mahkemeye başvurdu. Aile mahkemesine başvuran koca, boşanma davaları sürdüğü sırada eşinin kendi kişisel haklarına saygısızlık yaptığını, edep dışı davranışta bulunduğunu, sadakat yükümlülüğünü yerine getirmediğini ileri sürdü.

200 BİN LİRALIK DAVA... Hem boşanmak istedi hem de 200 bin TL tazminat talep etti. D.D. ise mahkemede eşinin kendisiyle ilgilenmemesi ve şiddet uygulamasından dolayı bunları gerçekleştirdiğini anlattı. Bunun yanı sıra D.D. de eşine karşı boşanma davası açtı ve tazminat talep etti.

20 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK... Davayı gören aile mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Ancak D.D.'nin açtığı davaları reddetti. Mahkeme, D.D.'nin, öğretmen eşine 20 bin TL tazminat ödemesine de karar verdi.

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